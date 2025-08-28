Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam (VCSF) là sự kiện thường niên do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững (VBCSD) tổ chức với sự tham gia của lãnh đạo Chính phủ, các cơ quan nhà nước, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp nhằm chia sẻ và thảo luận các giải pháp thúc đẩy phát triển bền vững.

Tại diễn đàn, ông Binu Jacob - Đồng Chủ tịch VBCSD, Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam trình bày tham luận về phát triển và tạo cơ hội cho thế hệ trẻ - lực lượng nòng cốt kiến tạo tương lai bền vững của đất nước.

Ông Binu Jacob - Đồng Chủ tịch VBCSD, Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam phát biểu tại VCSF 2025

Tạo điều kiện để người trẻ phát huy năng lực sáng tạo

Theo nhận định của ông Binu Jacob, Việt Nam đã đạt được những bước tiến vượt bậc sau hành trình Đổi mới, trong đó lĩnh vực vượt xa kỳ vọng là Phát triển con người. Ngày nay, Việt Nam sở hữu một trong những nguồn nhân tài tốt nhất khu vực, đầy tiềm năng và đạt được nhiều thành tích ấn tượng. Nhưng họ lại đang đối mặt nhiều thách thức lớn, đó là: Khoảng cách giữa đào tạo và thực tế; tư duy khởi nghiệp và ứng dụng công nghệ; cơ hội tiếp cận thị trường và khả năng cạnh tranh quốc tế.

Trong tham luận trình bày tại VCSF 2025, ông Binu Jacob nhấn mạnh nhiều lần giá trị của Mô hình hợp tác "3 Nhà: Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp" đối với sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đổi mới sáng tạo, tăng cường năng lực cạnh tranh, đóng góp vào sự phát triển chung của Việt Nam.

Trong đó, ông nhấn mạnh vai trò quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp trong việc đào tạo, phát triển tài năng trẻ. Theo đó, doanh nghiệp cần cung cấp kinh nghiệm thực tế, nguồn lực và cam kết việc làm cho thế hệ trẻ, tạo nên một chu trình đào tạo khép kín từ lý thuyết đến thực tiễn, từ đó thúc đẩy nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, AI, và đổi mới sáng tạo.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, theo ông Binu Jacob, doanh nghiệp nên chuyển dịch từ vai trò "nhà sản xuất" sang "đối tác phát triển". Thực tiễn vận hành suốt 3 thập kỷ qua, và đặc biệt những năm gần đây của Nestlé Việt Nam minh chứng điều này.

Ông Binu Jacob - Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam, Đồng Chủ tịch VBCSD, được VBCSD trao Kỷ niệm chương ghi nhận đóng góp tích cực trong hành trình 15 năm thúc đẩy phát triển bền vững tại Việt Nam

Từ “Nhà sản xuất” đến “Đối tác phát triển”

Để nuôi dưỡng và phát triển thế hệ nhân lực chất lượng cao, Nestlé Việt Nam chủ động kết nối với 32 trường đại học, mở nhiều hội thảo trực tuyến và hội chợ việc làm, hợp tác với nhiều doanh nghiệp và tổ chức để đồng hành thực thi hiệu quả các chính sách lớn về đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và phát triển bền vững - trong đó nguồn nhân lực trẻ được xem là trọng tâm chiến lược.

Từ năm 2020, Nestlé đã khởi động hành trình với các định hướng rõ ràng và các chỉ số đo lường cụ thể, thu hút gần 119.000 thanh niên, sinh viên trong các sáng kiến về khả năng tiếp cận việc làm, khởi nghiệp trong lĩnh vực thương mại, kinh doanh, sản xuất, nông nghiệp ứng dụng KHCN...

Với nỗ lực tạo giá trị chung để hỗ trợ người trẻ, thu hút nhân tài và thúc đẩy đổi mới sáng tạo công nghệ và AI, Nestlé trở thành nhà tuyển dụng hàng đầu (Top 3 trong khối kĩ thuật và Top 1 trong khối thương mại).

Loạt sáng kiến thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực bền vững

Trong bối cảnh Việt Nam quyết tâm thực hiện “Bộ tứ trụ cột” Nghị quyết Trung ương đưa đất nước “cất cánh”, Nestlé Việt Nam mong muốn triển khai nhiều sáng kiến, chương trình dài hạn nhằm hỗ trợ và nâng cao kiến thức và năng lực cho thanh niên.

Theo đó, Doanh nghiệp triển khai chuỗi chương trình hướng đến sinh viên từ năm đầu đến năm cuối, thuộc các khối ngành từ Kinh doanh đến Kĩ thuật, trên các nền tảng, bao gồm trực tuyến và trực tiếp như Nestlé Needs YOUth (hỗ trợ thanh niên phát triển kỹ năng và cơ hội nghề nghiệp), Nesternship Program (Thực tập tại Nestlé), Nestlé #SparkTheNext Leaders program, Technical Apprenticeship Program, NestGen...

Nhờ các chương trình này, sinh viên có cơ hội tiếp cận môi trường làm việc thực tế. Trong đó, nhiều em đã được Nestlé tuyển dụng sau khi tốt nghiệp

Để trau dồi tư duy khởi nghiệp và ứng dụng công nghệ cho người trẻ, Nestlé cũng tài trợ các cuộc thi khởi nghiệp, ít nhất 3 cuộc thi/năm. Từ đó, góp phần nuôi dưỡng tài năng kinh doanh trẻ và hỗ trợ họ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp của riêng mình. Có thể thấy, Nestlé Việt Nam luôn đồng hành với các cuộc thi khởi nghiệp uy tín ở Việt Nam như Hult Prize, Young Lions, Future Entrepreneurs, Start-up Vietnam…

Cùng với đó là hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp - một ngành kinh tế làm bệ đỡ của đất nước - như đào tạo kĩ năng canh tác cà phê cho nông dân trẻ và truyền cảm hứng cho họ từ các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp áp dụng khoa học, công nghệ.

“Để tăng cơ hội tiếp cận và khả năng cạnh tranh quốc tế của người trẻ, chúng tôi bồi dưỡng đào tạo thế hệ kĩ sư SME toàn cầu. Nhờ quá trình học hỏi và làm việc tại các nhà máy quốc tế, nhân sự trẻ Việt Nam thu hẹp khoảng cách về kĩ năng với thế giới. Những nhân tài này sau đó trở về giúp phát triển đất nước”, ông Binu Jacob nói.

Đầu tư cho sự phát triển của người trẻ không chỉ là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp mà còn giúp thúc đẩy sự phát triển của chính doanh nghiệp. Nestlé Việt Nam đang cùng cộng đồng doanh nghiệp đồng hành cùng Chính phủ hiện thực hóa khát vọng phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.

Lệ Thanh