trienlam8.jpg

Họa sĩ Phan Ngọc Khuê vừa khai mạc triển lãm "Những miền quê yêu dấu" và trao tặng 4 bức tranh cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

trienlam1.jpg
Triển lãm giới thiệu 50 bức tranh được sáng tác trong khoảng thời gian từ năm 1980 đến năm 2023, phản ánh quá trình theo đuổi đề tài con người và miền quê Việt Nam. 
trienlam7.jpg
Điểm nổi bật của triển lãm không chỉ nằm ở số lượng tác phẩm mà ở chiều sâu văn hóa và sự đa dạng trong cách tiếp cận đề tài nông thôn, miền núi và đời sống văn hóa cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
trienlam6.jpg
Họa sĩ khai thác từ phong cảnh thiên nhiên, sinh hoạt lao động, lễ hội, tín ngưỡng, đến chân dung và đời sống thường nhật. Các tác phẩm tiêu biểu như: Bến sông Nậm Lay, Thu hoạch thóc, Mùa gieo hạt, Vui trong hội rượu cần (Ê Đê), Vợ chồng Vân Kiều đi dự hội, Chợ Sìn Hồ... 
gen h z7370422777112_6a2c639e23efbfbbf7b2959d89bdb1a7.jpg
Một điểm khác biệt nữa trong các tác phẩm của họa sĩ Phan Ngọc Khuê là sự phong phú về chất liệu và kỹ thuật tạo hình. 
gen h z7370422758565_07e3fe36d7ae82a794675d49791156fe.jpg
Bên cạnh các chất liệu quen thuộc như lụa, sơn dầu, màu nước, bột màu hay khắc gỗ, họa sĩ Phan Ngọc Khuê còn thành công với kỹ thuật vẽ sáp ong nhuộm nâu với những tác phẩm như: Trút lửa lên đầu thù, Đăm San đi bắt nữ thần mặt trời, Tiếng kèn đêm trăng, Triều dâng ở Bãi Dài – Cam Ranh.
gen h z7370422755541_2ecf697476fca722315266a55072dd3c.jpg
Tác giả cho thấy khả năng biến tấu chất liệu dân gian thành ngôn ngữ tạo hình vừa mang tính nghệ thuật, vừa giàu cảm xúc. 
gen h z7370422767968_ee61d3b56440bf39a8d55ab0ae5a4eef.jpg
Triển lãm mở cửa đến 10/1/2026 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Họa sĩ, nhà nghiên cứu Phan Ngọc Khuê sinh năm 1937, được biết đến như một trong những nhà nghiên cứu hàng đầu về dòng tranh dân gian Hàng Trống của Hà Nội xưa. Một trong những dấu ấn lớn nhất của ông là hai cuốn sách Tranh dân gian Hàng Trống Hà Nội năm 2016 và Mỹ thuật dân tộc Thái ở Việt Nam năm 2004 đã được trao giải thưởng Nhà nước năm 2022.