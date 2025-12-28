Họa sĩ, nhà nghiên cứu Phan Ngọc Khuê sinh năm 1937, được biết đến như một trong những nhà nghiên cứu hàng đầu về dòng tranh dân gian Hàng Trống của Hà Nội xưa. Một trong những dấu ấn lớn nhất của ông là hai cuốn sách Tranh dân gian Hàng Trống Hà Nội năm 2016 và Mỹ thuật dân tộc Thái ở Việt Nam năm 2004 đã được trao giải thưởng Nhà nước năm 2022.