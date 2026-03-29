Buổi giao lưu và ra mắt sách Vì thế giới này cần bạn của tác giả Tuấn Đức vừa diễn ra tại Đường sách TPHCM. Cuốn sách ghi lại những suy nghĩ và trải nghiệm đời sống của tác giả.

Thay vì theo đuổi những câu chuyện dài hơi, anh lựa chọn kể từng câu chuyện nhỏ, những lát cắt đời thường, chân thật và không ít bất ngờ.

Nhà văn, nhà báo Tuấn Đức ra mắt sách.

Theo tác giả Tuấn Đức, trong bối cảnh mạng xã hội hiện nay, thành tích và sự so sánh khiến người trẻ luôn trong trạng thái áp lực. Câu hỏi rất trend (xu hướng) gần đây: “Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?” từng khiến nhiều người suy ngẫm.

Tuy nhiên, anh mong cuốn sách mang đến một góc nhìn khác: Không cần phải luôn xuất sắc; không cần phải chạy theo những chuẩn mực hoàn hảo…

Điều quan trọng hơn là tìm được trạng thái cân bằng và bình yên trong đời sống. Từ những trải nghiệm cá nhân đến những quan sát về xã hội, tác giả khuyến khích người đọc sống chậm lại, chú ý đến cảm xúc của bản thân và lựa chọn cách sống phù hợp với mình.

Nhiều tản văn trong Vì thế giới này cần bạn cũng nhắc đến những hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn: Cẩn trọng khi đánh giá người khác, học cách lắng nghe, tôn trọng lựa chọn và hành trình riêng của mỗi người.

Bìa quyển sách "Vì thế giới này cần bạn".

Một điểm nhấn của cuốn sách là cách khai thác chất liệu đời sống quen thuộc, từ việc chạy bộ, viết nhật ký đến những cảm xúc thoáng qua trong ngày.

Bằng giọng văn nhẹ nhàng, chân thành và nhiều suy tư, tác giả mang đến cho người đọc một lời nhắc giản dị nhưng sâu sắc: Hãy sống chậm lại, hiểu mình hơn và tin rằng sự hiện diện của mỗi chúng ta đều có ý nghĩa.

“Sách là tập hợp những câu chuyện của những người bạn xung quanh tôi. Tôi không cố gắng đưa ra lời khuyên lớn lao chỉ mong mỗi câu chuyện nhỏ có thể khiến người đọc dừng lại một chút, lắng nghe chính mình”, Tuấn Đức chia sẻ.

Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh tìm thấy sự đồng cảm qua những trang sách.

Là một trong những khách mời trong sự kiện, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh kể bản thân hay bất cứ ai đều có lúc cảm thấy hoang mang, bế tắc trong cuộc sống.

Khi đó, những câu chuyện trong cuốn sách sẽ giúp cho mọi người cảm nhận được sự ấm áp để sống tự tin, tích cực hơn.

Tuấn Đức là bút danh của nhà báo Nguyễn Tuấn Đức hiện làm việc tại báo Tiền Phong. Anh sinh năm 1985 tại Hà Nội, tốt nghiệp Cử nhân Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền và trở thành cây bút nổi bật của các tờ báo dành cho giới trẻ. Anh từng ra mắt 1 số cuốn sách như: Nhoi rực rỡ, Công việc ngắn, tầm nhìn dài, Gửi bố mẹ thân yêu…

