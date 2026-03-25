Cuốn sách Nhận diện và phòng, chống lừa đảo trực tuyến do thạc sĩ Nguyễn Thái Bình làm chủ biên, NXB Chính trị quốc gia Sự thật phát hành, chỉ ra hàng loạt thủ đoạn phổ biến như giả danh cơ quan chức năng (công an, viện kiểm sát, tòa án), mạo danh ngân hàng, tổ chức tài chính hoặc thậm chí người thân, bạn bè trên mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản. Không ít nạn nhân bị dụ truy cập vào các đường link giả mạo, cung cấp thông tin cá nhân hoặc mã xác thực OTP, từ đó bị đánh cắp tiền trong tài khoản.

Bên cạnh đó, các chiêu trò lừa đảo đầu tư tài chính, đa cấp biến tướng hay lời mời gọi tham gia những dự án “siêu lợi nhuận” cũng ngày càng xuất hiện dày đặc, đánh trúng tâm lý muốn kiếm tiền nhanh của nhiều người.

Nội dung sách được chia thành hai phần rõ rệt.

Phần thứ nhất tập trung phân tích thực trạng, nguyên nhân và các hình thức lừa đảo trực tuyến trong bối cảnh chuyển đổi số. Qua đó, người đọc có cái nhìn toàn diện về sự phát triển của các hành vi phạm tội trên môi trường mạng.

Phần thứ hai đi sâu vào các phương thức tấn công phổ biến hiện nay như phishing (lừa đảo qua email, website giả mạo), smishing (qua tin nhắn SMS) hay vishing (qua cuộc gọi điện thoại). Các thủ đoạn này thường được xây dựng với kịch bản tinh vi, giao diện và nội dung gần giống tổ chức uy tín, khiến người dùng khó phân biệt thật - giả.

Đáng chú ý, sách cũng đề cập đến việc các đối tượng lợi dụng công nghệ hiện đại để tạo ra các cuộc gọi, tin nhắn giả mạo có độ tin cậy cao, từ đó tăng khả năng đánh lừa nạn nhân.

Không chỉ dừng lại ở việc phản ánh thực trạng, cuốn sách còn đưa ra nhiều khuyến nghị thiết thực nhằm giúp người dân chủ động phòng tránh rủi ro. Theo đó, yếu tố then chốt là nâng cao nhận thức và kỹ năng sử dụng internet an toàn.

Người dùng được khuyến nghị áp dụng các biện pháp bảo mật cơ bản như sử dụng mật khẩu mạnh, kích hoạt xác thực hai lớp và thường xuyên cập nhật phần mềm. Đồng thời, cần đặc biệt cảnh giác trước những lời mời gọi đầu tư có lợi nhuận cao bất thường hoặc các yêu cầu chuyển tiền khẩn cấp.

Trong trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo, việc nhanh chóng liên hệ với ngân hàng hoặc cơ quan chức năng được xem là giải pháp quan trọng giúp giảm thiểu thiệt hại.

Không chỉ giúp nhận diện các nguy cơ tiềm ẩn trên không gian mạng, cuốn sách còn góp phần nâng cao ý thức cảnh giác, trang bị kỹ năng tự bảo vệ, qua đó trở thành “lá chắn tri thức” giúp mỗi cá nhân chủ động bảo vệ thông tin và tài sản của mình trong môi trường số ngày càng phức tạp.