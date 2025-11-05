Thị trưởng New York mới đắc cử. Ảnh: EFE

Theo BBC, ông Mamdani, thành viên đảng Dân chủ nổi bật ở nhiều khía cạnh. Ông sẽ là thị trưởng trẻ nhất của thành phố kể từ năm 1892 và cũng là thị trưởng đầu tiên của New York theo đạo Hồi và sinh ra ở châu Phi.

Ông Mamdani tham gia cuộc đua vào ghế thị trưởng của thành phố lớn nhất Mỹ hồi năm ngoái lúc hầu như còn vô danh, ít tiền và không có sự ủng hộ của các tổ chức đảng phái. Những điều này khiến cho chiến thắng của ông trước 2 đối thủ Coumo và Sliwa trở nên đáng chú ý.

Tuy nhiên, trên tất cả, ông Mamdani được coi là đại diện cho mẫu chính trị gia mà nhiều người thuộc phe cánh tả trong đảng Dân chủ tìm kiếm suốt nhiều năm qua. Ông trẻ tuổi và lôi cuốn với sự thoải mái tự nhiên của thế hệ trước mạng xã hội.

Vấn đề sắc tộc của thị trưởng New York mới đắc cử cũng phản ánh sự đa đạng của đảng Dân chủ. Ông Mamdani không hề né tránh đấu tranh chính trị và tự hào ủng hộ các mục tiêu cánh tả như chăm sóc cho trẻ em miễn phí, mở rộng giao thông công cộng và việc chính phủ can thiệp vào hệ thống thị trường tự do.

Ông Mamdani cũng thể hiện khả năng tập trung sắc bén vào các vấn đề kinh tế cốt lõi vốn là ưu tiên của cử tri thuộc tầng lớp lao động, những người gần đây đã rời xa đảng Dân chủ. Song, ông không phủ nhận các nguyên tắc văn hóa của cánh tả.

Những người chỉ trích từng cảnh báo, một ứng viên như vậy sẽ không thể đắc cử ở nhiều vùng của Mỹ. Tuy nhiên, tối 4/11 theo giờ New York, ông Mamdani đã chiến thắng. Thắng lợi của ông đánh dấu sự vươn lên ngoạn mục của một nghị sĩ tiểu bang ít tên tuổi để trở thành lãnh đạo thành phố lớn nhất đất nước.