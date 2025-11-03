Zohran Mamdani. Ảnh: EFE/EPA

Ứng viên sáng giá nhất

Vào ngày 4/11, New York sẽ kết thúc cuộc bầu chọn thị trưởng của thành phố. Do Thị trưởng New York đương nhiệm Eric Adams rút lui hồi tháng 9, nên thành phố sẽ có một nhà lãnh đạo mới. Các ứng viên sáng giá kế nhiệm ông Adams gồm có ngôi sao đang lên của đảng Dân chủ Zohran Mamdani, nhà hoạt động kiêm ứng viên không đối thủ của đảng Cộng hòa Curtis Sliwa và cựu Thống đốc bang New York Andrew Cuomo, người đang tranh cử với tư cách ứng viên độc lập.

Theo báo DW, trước khi tham gia cuộc đua vào ghế thị trưởng New York, ông Sliwa được coi là một nhân vật ngoài cuộc. Ứng viên này tự nhận mình là người theo chủ nghĩa dân túy và được người dân trong thành phố biết tới vì nhóm Thiên thần Hộ mệnh của ông. Đây là tổ chức tự xưng của những người bảo vệ trật tự nhằm ngăn chặn tội phạm.

Trong khi đó, ông Cuomo, một người theo chủ nghĩa trung dung, đã từ chức thống đốc bang New York do những cáo buộc có hành vi tình dục sai trái. Sau thất bại bất ngờ trước ông Mamdani tại cuộc bầu chọn của đảng Dân chủ hồi tháng 6, ông Cuomo đã quyết định tranh cử với tư cách là ứng viên độc lập.

Khi so sánh với 2 ứng viên còn lại, ông Mamdani trở thành nhân vật được yêu thích nhất cho ghế thị trưởng New York.

Ngôi sao đang lên của đảng Dân chủ

Ứng cử viên hàng đầu cho chức thị trưởng New York chào đời ở Uganda, trong một gia đình gốc Ấn Độ. Mẹ ông Mamdani là bà Mira Nair, một nhà làm phim người Mỹ gốc Ấn Độ được đánh giá cao và cha ông - Mahmood Mamdani là một học giả người Uganda gốc Ấn Độ.

Gia đình ông Mamdani chuyển từ Uganda tới Nam Phi và sống tại đây trong một thời gian ngắn. Hai năm sau đó, họ chuyển tới New York và định cư tại đây.

Sự thăng tiến chính trị của ông Mamdani diễn ra rất nhanh. Ông được bầu vào Hội đồng lập pháp New York vào 2020 và tuyên bố tranh cử chức thị trưởng thành phố vào tháng 10/2024, khi vẫn bị cho là một nhân vật vô danh và khó có thể giành được đề cử. Tuy nhiên, ông Mamdani đã giành chiến thắng thuyết phục trước đối thủ Cuomo với 56,4% phiếu bầu.

Về mặt cá nhân, ông Mamdani là một người hâm mộ hip-hop và từng biểu diễn cũng như sản xuất nhạc thuộc thể loại này. Ông cũng là người Hồi giáo và hâm mộ một số đội thể thao như đội bóng chày New York Mets, đội bóng bầu dục New York Giants và đội bóng đá Anh Arsenal.

Tại sao vai trò của thị trưởng New York lại quan trọng?

Với dân số gần 8,5 triệu người và mỗi năm đón gần 65 triệu du khách, New York là một trung tâm văn hóa và tài chính lớn trên toàn cầu, với những thách thức lớn về nhà ở, giao thông công cộng và tài chính. Nhiệm kỳ thị trưởng đi kèm với ngân sách 116 tỷ USD và có phạm vi hoạt động rộng, từ trường học đến cảnh sát.

Quy mô của thành phố cùng với vị thế toàn cầu của thành phố đồng nghĩa với việc thị trưởng New York sẽ phải thực hiện trọng trách trên cả bình diện quốc gia lẫn quốc tế. Vì thế, một số thị trưởng New York trước đây từng tranh cử tổng thống Mỹ nhưng không thành công.

Nếu ông Mamdani thắng cử, những cuộc khẩu chiến giữa ông với Tổng thống Donald Trump, một người New York cũng có thể sẽ trở thành chủ đề được bàn tán thường xuyên. Ông Trump từng gọi ông Mamdani là "thảm họa sắp xảy ra". Về phần mình, ứng cử viên thị trưởng cam kết sẽ cố gắng hợp tác với Tổng thống Trump vì lợi ích của thành phố nhưng cũng sẽ không nao núng.

Với quan điểm chính trị dường như hoàn toàn trái ngược nhau cùng mối quan hệ "cơm không lành, canh chẳng ngọt" với tổng thống, nếu ông Mamdani trở thành thị trưởng New York, rất có thể Mỹ sẽ chứng kiến một trận chiến khác trên chính trường.