Ngày 5/1, Cơ quan Giáo dục New Zealand cho biết sẽ cấp 56 suất học bổng Chính phủ bậc trung học (NZSS) cho học sinh Việt Nam trong năm 2026.

Đây là số lượng học bổng cao nhất kể từ khi chương trình được triển khai.

Chương trình học bổng sẽ bắt đầu nhận đơn ứng tuyển từ ngày 5/1 đến hết ngày 22/3. Tất cả học sinh đang học lớp 8, 9, 10 tại Việt Nam, có điểm trung bình học tập từ 8,0 trở lên và trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 5.0 trở lên đều có thể ứng tuyển.

Ông Ben Burrowes, Giám đốc khu vực châu Á của Cơ quan Giáo dục New Zealand cho biết: “Số lượng học bổng NZSS được mở rộng qua từng năm giúp học sinh Việt Nam có nhiều lựa chọn đa dạng về trường học, phù hợp với năng lực và định hướng cá nhân. Điều này cũng khẳng định nỗ lực không ngừng của New Zealand trong việc tạo dựng thêm nhiều cơ hội học tập toàn diện cho học sinh Việt Nam”.

New Zealand sẽ cấp số lượng học bổng cao nhất từ trước đến nay cho các học sinh Việt Nam. Ảnh: ENZ

Hồ sơ ứng tuyển bao gồm: Bảng điểm học tập, chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (nếu có) và video dài 1,5 phút về câu chuyện bản thân nhằm khuyến khích học sinh sáng tạo và thể hiện bản sắc cá nhân.

Ngoài IELTS, chương trình chấp nhận các chứng chỉ tương đương khác như TOEFL iBT, PTE Academic, Cambridge B1 Preliminary, Duolingo English Test... Tuy nhiên, yêu cầu về chứng chỉ tiếng Anh quốc tế là không bắt buộc ở thời điểm nộp hồ sơ. Ứng viên không nộp kèm chứng chỉ tiếng Anh khi ứng tuyển sẽ được bổ sung ở giai đoạn xét tuyển học bổng; đồng thời có thể được yêu cầu tham gia phỏng vấn hoặc làm bài kiểm tra năng lực tiếng Anh.

Học sinh sẽ được xét học bổng Chính phủ dựa trên hai nguyện vọng trường khi ứng tuyển. Nếu chưa thành công với học bổng chính phủ, ứng viên sẽ tiếp tục được cân nhắc cho các học bổng khác được cấp riêng bởi các trường trung học New Zealand.

Chương trình học bổng Chính phủ New Zealand bậc trung học năm 2026 sẽ có 56 trường trung học chất lượng đặt tại các vùng/thành phố khác nhau ở New Zealand tham gia, bao gồm trường công, trường tư, trường đơn giới đặc trưng của New Zealand và các trường nam nữ học chung. Các trường giảng dạy chương trình phổ thông quốc gia của New Zealand hoặc các chương trình quốc tế như Cambridge, Tú tài Quốc tế.