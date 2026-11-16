Nga nhận định các tuyên bố gần đây của châu Âu đã cho thấy các quốc gia ở châu lục này "không sẵn sàng" hỗ trợ thúc đẩy tiến trình hòa bình tại Ukraine.

Hãng tin TASS dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 16/11 cho biết: "Sẽ rất hữu ích nếu được nghe chính các nước châu Âu đánh giá lập trường của họ có thể đóng góp đến đâu cho một giải pháp hòa bình. Chúng tôi đã nghe những tuyên bố từ Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và các đồng nghiệp của bà tại Brussels rằng sự ủng hộ vô điều kiện dành cho Ukraine sẽ tiếp tục được duy trì. Quan trọng hơn, họ sẽ kiên trì chính sách gia tăng sức ép lên Nga nhằm buộc chúng tôi tham gia tiến trình hòa bình. Cách diễn đạt đó rõ ràng cho thấy EU không sẵn sàng hỗ trợ thúc đẩy một giải pháp ngoại giao".

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Trước đó, phát ngôn viên Điện Kremlin khẳng định những người được châu Âu lựa chọn làm đại diện đàm phán vẫn chưa tìm cách liên hệ với Nga. "Đương nhiên đến một thời điểm nào đó, chúng ta sẽ cần thảo luận vấn đề này với các nước châu Âu. Câu hỏi đặt ra là liệu họ có thực sự muốn hòa bình hay không. Nếu không, những cuộc thảo luận như vậy sẽ chẳng có ích gì", ông Peskov nói.

Trong một tuyên bố ngày 15/11, bà Von der Leyen khẳng định châu Âu sẽ tích cực tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai giữa Nga và Ukraine. "Châu Âu sẽ tham dự chặt chẽ vào tiến trình này thông qua cơ chế E5 + EU. Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi sẽ đảm bảo sự hỗ trợ tối đa cho Kiev", bà Von der Leyen thông tin.

Theo giới quan sát, vấn đề về sự tham gia của châu Âu vào tiến trình hòa bình Ukraine đã trở nên cấp thiết hơn sau vòng đàm phán 3 bên tại Abu Dhabi giữa Mỹ, Nga và Ukraine trong tuần trước.

Về phía Mỹ, Đặc phái viên Jared Kushner xác nhận nước này đang nỗ lực tạo điều kiện để Nga và các đồng minh châu Âu của Washington tiến hành tiếp xúc trực tiếp nhằm giải quyết cuộc xung đột.