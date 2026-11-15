Phía Mỹ đang nỗ lực tạo điều kiện để Nga và các đồng minh châu Âu của Washington tiến hành tiếp xúc trực tiếp nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

Theo hãng tin TASS, đặc phái viên Mỹ Jared Kushner ngày 14/11 khẳng định những ý tưởng mới nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine đã xuất hiện trong các cuộc đàm phán gần đây với Nga, Ukraine và châu Âu.

"Một số ý tưởng mới đã được đưa ra trong các cuộc thảo luận vừa qua và đang được xem xét. Một số ý tưởng có thể trực tiếp tạo ra đột phá, trong khi những ý tưởng khác có thể phát triển thành các đề xuất mới giúp thu hẹp những bất đồng còn lại giữa đôi bên", ông Kushner cho biết.

Đặc phái viên Mỹ thừa nhận Nga và Ukraine đã đưa ra một số lập trường có phần "cực đoan" tại các cuộc đàm phán ba bên. Tuy vậy, cả Kiev và Moscow đều tỏ ra thiện chí hơn khi trao đổi riêng, bởi cả hai bên đều hiểu cần có những thỏa hiệp thực tế để kết thúc xung đột. Ngoài ra, Mỹ đang tập trung tạo điều kiện để Nga và các nước châu Âu trực tiếp trao đổi về cuộc xung đột.

Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner. Ảnh: TASS

"Ưu tiên hiện tại của chúng tôi là tạo điều kiện cho Moscow tiếp xúc trực tiếp với các đối tác châu Âu, đồng thời chuẩn bị chương trình nghị sự cho vòng đàm phán ba bên tiếp theo. Tổng thống Donald Trump tin rằng một nền hòa bình lâu dài đòi hỏi những bảo đảm an ninh đáng tin cậy cho Ukraine và các thỏa thuận cụ thể hậu xung đột, qua đó ngăn chặn cuộc khủng hoảng tái diễn", ông Kushner nói.

Hồi đầu tuần này, ông Kushner cùng đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tham gia cuộc đàm phán tại Abu Dhabi, sau đó tới Moscow gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và tới Dublin để trao đổi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Phía Mỹ bày tỏ mong muốn mở rộng vòng đàm phán tiếp theo để có sự tham gia của châu Âu, qua đó thảo luận những dàn xếp an ninh sau xung đột song song với vấn đề lãnh thổ.

Trước đó, châu Âu đã thống nhất nhóm đại diện tham gia tiến trình hòa đàm Ukraine gồm Anh, Pháp, Đức, Italia, Ba Lan và các thể chế Liên minh châu Âu. Tuy vậy, Điện Kremlin nói châu Âu chỉ có thể tham gia các cuộc đàm phán hòa bình nếu chứng minh được "thiện chí và sự sẵn sàng đóng góp cho tiến trình đối thoại".