Hôm 3/2, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez tuyên bố tại Hội nghị Thượng đỉnh Chính phủ Thế giới ở Dubai rằng chính phủ sẽ ban hành lệnh cấm người dưới 16 tuổi truy cập mạng xã hội.

Các nền tảng công nghệ buộc phải triển khai công cụ xác minh độ tuổi nghiêm ngặt.

Tây Ban Nha nối gót Australia cấm mạng xã hội với người dưới 16 tuổi. Ảnh: ABC News

Ông ví môi trường trực tuyến hiện nay như "miền Tây hoang dã kỹ thuật số", nơi trẻ em đơn độc đối mặt với nguy cơ nghiện ngập, lạm dụng, nội dung khiêu dâm và bạo lực.

Quá trình lập pháp dự kiến bắt đầu vào tuần tới với các quy định cứng rắn chưa từng có. Chính phủ Tây Ban Nha sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với lãnh đạo các nền tảng nếu họ thất bại trong việc gỡ bỏ nội dung bất hợp pháp.

Đáng chú ý, việc sử dụng thuật toán để khuếch đại thông tin xấu độc cũng sẽ bị coi là một tội danh hình sự mới.

Ngoài ra, một hệ thống theo dõi "dấu chân thù hận và phân cực" sẽ được thiết lập để định lượng mức độ chia rẽ do các nền tảng gây ra.

Động thái này đưa Tây Ban Nha gia nhập làn sóng siết chặt quản lý mạng xã hội đang lan rộng. Trước đó, Australia đã trở thành quốc gia đầu tiên cấm người dưới 16 tuổi tiếp cận 10 nền tảng lớn, gồm Facebook, TikTok, Instagram, Snapchat và X, vào tháng 12/2025.

Tại châu Âu, Anh đang xem xét một động thái tương tự, trong khi Pháp và Đan Mạch gần đây đã công bố kế hoạch ngăn người dưới 15 tuổi truy cập mạng xã hội.

Tháng trước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết muốn đẩy nhanh quá trình pháp lý để đảm bảo lệnh cấm sẽ được áp dụng trước khi bắt đầu năm học mới vào tháng 9.

Thủ tướng Sánchez tiết lộ đã liên kết với 5 quốc gia châu Âu khác để phối hợp thực thi các quy định xuyên biên giới hiệu quả hơn. "Đây là một trận chiến vượt xa ranh giới của bất kỳ quốc gia nào", ông nhấn mạnh.

(Theo CNN)