Chuyến thăm diễn ra từ 7-12/9, được thực hiện theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Tham gia đoàn chính thức có: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết; Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn; Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng KH-CN Vũ Hải Quân; Bộ trưởng GD-ĐT Hoàng Minh Sơn; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn; Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trần Hồng Thái; ông Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi; Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly lên đường thăm Nga, Pháp. Ảnh: TTXVN

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa hết sức quan trọng cả trên bình diện song phương và đa phương nhằm triển khai mạnh mẽ đường lối đối ngoại của Đại hội 14, qua đó tăng cường tin cậy chính trị, tạo cục diện đối ngoại thuận lợi trong kỷ nguyên phát triển mới; đồng thời huy động, tranh thủ nguồn lực quốc tế cho phát triển đất nước.

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga đầu tiên của người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta kể từ năm 1991, nhất là diễn ra ngay sau Đại hội 14 và bầu cử Quốc hội khóa 16; cũng là chuyến thăm chính thức Pháp lần thứ hai của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng thời cũng là lần thứ hai người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam tham dự sự kiện quốc tế do Pháp tổ chức, đặc biệt đây là hội nghị ở cấp nguyên thủ lần đầu tiên trên thế giới về lĩnh vực không gian vũ trụ.

Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, tạo ra những dấu mốc mới, khai thác tối đa thế mạnh của Việt Nam và các nước để phục vụ cho quá trình phát triển mới của mỗi bên cũng như mở ra cơ hội hợp tác về một lĩnh vực của tương lai là không gian vũ trụ.

Tại Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ.

Hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ lần đầu tiên được tổ chức ở Pháp trong hai ngày 9-10/9 dự tính có gần 120 đoàn đại biểu quốc tế, gồm các nguyên thủ quốc gia, đại diện của các tổ chức quốc tế và khu vực, các nhà khoa học, các phi hành gia, các nhà hoạch định chính sách…

Nội dung trọng tâm của hội nghị là thảo luận các vấn đề lớn của ngành không gian và định hình tác động của lĩnh vực vũ trụ đối với tương lai Trái Đất.