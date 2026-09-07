Nhân dịp này, PV VietNamNet có cuộc trao đổi với Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet.

Đại sứ nhấn mạnh 3 năm vừa qua là những năm đặc biệt sôi động trong quan hệ song phương. Trước hết là vì Việt Nam có một nhịp độ phát triển mạnh mẽ trong đời sống và uy tín quốc tế. Tình hình thế giới với nhiều bất ổn cũng đòi hỏi hai nước phải tăng cường trao đổi nhiều hơn nữa.

Và quan hệ song phương đặc biệt sôi động cũng bởi lãnh đạo Pháp và Việt Nam đều mong muốn hai nước hợp tác sâu rộng hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực.

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet trả lời phỏng vấn

"Lần đầu tiên Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp nhau là trong chuyến thăm Pháp, dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ vào tháng 10/2024 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sau khi ông đảm nhiệm cương vị mới.

Cuộc gặp tiếp theo vào tháng 5/2025, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Macron và phu nhân sang Việt Nam.

Và sắp tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ sang Pháp tham dự Hội nghị thượng đỉnh quốc tế về không gian vũ trụ và thực hiện chuyến thăm song phương" - Đại sứ thông tin.

Đây là dịp để các lãnh đạo trao đổi làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Pháp và Việt Nam.

Ngoài những cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa hai lãnh đạo cao nhất của Pháp và Việt Nam, trong nhiệm kỳ 3 năm của Đại sứ Olivier Brochet tại Việt Nam, hai nước đã có những chuyến thăm quan trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tham quan Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch hồi tháng 5/2025

Cụ thể, tháng 6/2025, Thủ tướng Việt Nam khi đó là ông Phạm Minh Chính đã thăm song phương và tham dự Hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc về đại dương. Ở chiều ngược lại cũng có chuyến thăm mang tính biểu tượng cao, đó là chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Quân đội của Pháp Sébastien Lecornu nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Trong nhiệm kỳ 3 năm, Đại sứ đã được chứng kiến sự tăng cường mở rộng mối quan hệ hai nước với mức độ tin cậy cao. Sự tin cậy sẽ là nền tảng để hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ, mạnh mẽ hơn trong tương lai. Bởi cả hai nước đều tin rằng hợp tác tốt đẹp sẽ đóng góp chung cho sự ổn định, hòa bình, phát triển trên toàn thế giới.

Vì vậy, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là dịp vừa để củng cố, mở rộng quan hệ, đồng thời mở ra những lĩnh vực hợp tác mới.

"Pháp mong muốn đồng hành với Việt Nam ở những dự án lớn, hỗ trợ phát triển nền tảng về công nghiệp, công nghệ quốc phòng. Tôi nghĩ rằng đây là những chủ đề mà lãnh đạo hai nước sẽ trao đổi trong chuyến thăm lần này" - Đại sứ chia sẻ.

Những dấu ấn và triển vọng hợp tác

Đại sứ Olivier Brochet dẫn chứng thêm về cam kết của Pháp trong khuôn khổ Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) tại Việt Nam. Theo đó, đến nay, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) đã giải ngân hơn 2/3 ngân sách mà Pháp cam kết cách đây 4 năm và Pháp vẫn tiếp tục cam kết với nhiều dự án đang tiến triển tốt.

Ngoài ra, có những dự án lớn về kinh tế và công nghiệp cũng đang tiến triển tích cực.

Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu trên cương vị Bộ trưởng Quân đội cùng các cựu binh Pháp thăm các di tích tại tỉnh Điện Biên trong chuyến công tác tham dự kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, hồi tháng 5/2024. Ảnh: Minh Nhật

Đại sứ kỳ vọng chuyến thăm tới sẽ có những hợp tác mới thể hiện cam kết hai nước cùng nhau xây dựng tương lai vững chắc. Đó có thể là những hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, giảm phát thải carbon, khoáng sản thiết yếu, nghiên cứu, đào tạo...

Trong lĩnh vực y tế, Đại sứ Olivier Brochet nhấn mạnh hai nước có bề dày hợp tác, đang chuyển dần từ cung cấp dược phẩm, thiết bị sang chuyển giao công nghệ, góp phần nâng cao năng lực sản xuất ở Việt Nam. Đại sứ dẫn chứng dự án hợp tác giữa Công ty Vắc xin Việt Nam (VNVC) và Tập đoàn Sanofi xây dựng nhà máy sản xuất vắc xin tại Việt Nam.

Trong lĩnh vực hàng không, Airbus đã hợp tác với phần lớn các hãng hàng không Việt Nam không chỉ thông qua các hợp đồng thương mại mà còn đào tạo nhân lực, hỗ trợ bảo trì, vận hành máy bay. Đại sứ chia sẻ trong tương lai có thể thiết lập tại Việt Nam nhà máy sản xuất một phần sản phẩm phục vụ lắp ráp máy bay.

Với lĩnh vực đường sắt, Đại sứ khẳng định Pháp có rất nhiều kinh nghiệm. Tập đoàn đường sắt quốc gia Pháp và công ty Alstom đang hợp tác, chia sẻ công nghệ và năng lực vận hành với Việt Nam. Pháp cũng hỗ trợ đào tạo cán bộ Việt Nam, trong đó có các chương trình đào tạo tại Morocco. Đây là nơi Pháp từng hợp tác xây dựng tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên của châu Phi.

Trong lĩnh vực năng lượng, doanh nghiệp Pháp đã hiện diện tại Việt Nam từ sớm và mong muốn mở rộng hợp tác về năng lượng tái tạo, gồm điện mặt trời, điện gió, thủy điện, các dự án phát thải carbon thấp, hợp tác trong lĩnh vực điện hạt nhân.

Đại sứ Pháp xem tác phẩm nghệ thuật công cộng "Năm giờ sáng, Hà Nội thức giấc - Il est cinq heures, Hanoï s’éveille" đặt tại ga S8 - Cầu Giấy thuộc tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội. Dự án metro là dự án tiêu biểu cho hợp tác giữa hai nước khi Pháp đã huy động các nguồn tài chính lớn và công nghệ tốt nhất của các doanh nghiệp.

Giao lưu nhân dân và giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ luôn là trụ cột hàng đầu của quan hệ hợp tác song phương. Hai nước luôn cam kết trong việc cùng nhau nỗ lực mang lại những chương trình đào tạo tốt nhất cho thế hệ trẻ.

Đại sứ nêu con số: khoảng 150.000-200.000 sinh viên Việt Nam đã sang du học tại Pháp trong hơn 30 năm qua. Hiện có khoảng 6.000-7.000 sinh viên Việt Nam đang học tại Pháp và Pháp luôn mong muốn con số này tăng lên.

Theo Đại sứ, trong số các văn kiện dự kiến được ký kết trong chuyến thăm sắp tới sẽ có văn kiện liên quan đến hợp tác giáo dục.

"Chúng tôi rất vui mừng khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ, bởi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tổ chức hội nghị với mong muốn tìm kiếm một khuôn khổ pháp lý để khai thác hiệu quả và công bằng không gian vũ trụ" - Đại sứ Olivier Brochet khẳng định.

Đại sứ Pháp Olivier Brochet chia sẻ ông chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ với nhiều ấn tượng sâu đậm về đất nước và con người Việt Nam. Ông đặc biệt ấn tượng với sự chân tình, sự cởi mở và nụ cười của người dân Việt Nam.

Không gian vũ trụ hiện nay là một vấn đề quan trọng đối với sự phát triển của toàn cầu, vì vậy, việc khai thác và quản lý không gian vũ trụ không nên phụ thuộc vào một vài nước lớn, mà là quyền lợi chung của tất cả các nước.

Pháp mong muốn lắng nghe tiếng nói của Việt Nam và các quốc gia phương Nam, trong đó có những nước chưa phải là cường quốc về vũ trụ nhưng có mong muốn tiếp cận không gian trong tương lai, qua đó cùng xây dựng các quy tắc quản trị phù hợp với thực tiễn mới.