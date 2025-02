Đây là thông tin được hãng thông tấn Tass công bố hôm nay (4/2) dẫn lời ông Alexey Polishchuk, Vụ trưởng phụ trách Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) thuộc Bộ Ngoại giao Nga.

“Chiểu theo các nghĩa vụ an ninh nằm trong Khái niệm An ninh Liên bang và Thỏa thuận đảm bảo an ninh song phương năm 2024, Nga hiện sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho Minsk, và thực hiện các bước bảo vệ không gian phòng thủ chung”, ông Polishchuk nói.

Một vụ phóng tên lửa của Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Ông nhấn mạnh thêm theo thỏa thuận được Tổng thống Nga và Belarus đã thông qua, “các tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik của Nga sẽ được triển khai tới Belarus”.

Vào cuối tháng 1, Tổng thống Alexander Lukashenko thông báo hệ thống tên lửa siêu vượt âm Oreshnik của Nga sẽ được triển khai ở Belarus “bất cứ ngày nào ở thời điểm hiện tại”. Theo ông, tên lửa Nga có thể đặt gần thành phố Smolensk.

Trước đó, vào tháng 11/2024, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Mỹ và các nước NATO đã cho phép Ukraine sử dụng các vũ khí tầm xa để tấn công mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Tuyên bố của ông Putin được đưa ra sau khi các tên lửa của Mỹ và Anh tấn công nhiều cơ sở quân sự ở các vùng Kursk và Bryansk của Nga.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh để đáp trả hành động trên, Nga đã lần đầu tiên cho phóng tên lửa Oreshnik vào nhà máy quốc phòng Yuzhmash của Ukraine ở Dnepr. Ông Putin cũng khẳng định, các chính sách khiêu khích của phương Tây có thể dẫn tới hậu quả lớn, nếu họ tiếp tục làm leo thang xung đột.

Oreshnik có khả năng đạt tốc độ Mach 10, và các hệ thống phòng không của phương Tây hiện không có khả năng đánh chặn tên lửa của Nga.

Đầu tháng 12/2024, Tổng thống Lukashenko cho hay đã đề nghị Tổng thống Putin triển khai tên lửa Oreshnik ở Belarus. Ông Putin sau đó cho biết các tên lửa này có thể được triển khai vào nửa sau năm 2025. Còn ông Lukashenko tiết lộ có khoảng 30 vị trí làm nơi triển khai các tên lửa Oreshnik của Nga.