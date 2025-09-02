Chủ tịch EC Ursula von der Leyen. Ảnh: EFE/EPA

Theo báo The Guardian và đài RT, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, những cáo buộc trên là sai sự thật.

Trang web chuyên theo dõi chuyến bay Flightradar24 cũng bác bỏ thông tin của một số cơ quan truyền thông và quan chức châu Âu về việc máy bay chở bà Leyen bị gây nhiễu tín hiệu GPS.

Flightradar24 cho hay, máy bay chở Chủ tịch EC tới Bulgaria ngày 1/9 có chất lượng tín hiệu GPS trên toàn hành trình rất tốt. Ngoài ra, máy bay chỉ đến chậm hơn dự kiến 9 phút và không có chuyện máy bay phải bay lòng vòng trong suốt một giờ.

Cáo buộc Nga gây nhiễu tín hiệu máy bay ban đầu do tờ Financial Times đăng tải. Tờ báo này dẫn một số nguồn tin giấu tên tiết lộ, phi công lái máy bay chở bà Leyen đối mặt tình trạng mất tín hiệu nghiêm trọng tới mức họ phải dùng bản đồ giấy để hạ cánh. Các nguồn tin cho rằng đây là tác động của Nga.

Liên minh châu Âu (EU) và chính quyền Bulgaria chính thức đưa ra các cáo buộc. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Brussels, phát ngôn viên EC Arianna Podesta nói: "Chúng tôi thực sự có thể xác nhận đã xảy ra tình trạng nhiễu GPS nhưng máy bay đã hạ cánh an toàn tại Bulgaria. Chúng tôi đã nhận được thông tin từ chính quyền Bulgaria rằng họ nghi ngờ có sự can thiệp của Nga".

Chính phủ Bulgaria dường như cũng xác nhận những tuyên bố rằng các phi công phải dựa vào những công cụ dẫn đường thay thế khi hạ cánh tại sân bay quốc tế Plovdiv. "Trong chuyến bay chở Chủ tịch EC, tín hiệu vệ tinh truyền đến hệ thống dẫn đường GPS của máy bay đã bị vô hiệu hóa. Để đảm bảo an toàn cho chuyến bay, các dịch vụ kiểm soát không lưu ngay lập tức đề xuất một phương pháp hạ cánh thay thế bằng các công cụ dẫn đường mặt đất".