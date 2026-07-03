Theo hãng tin TASS, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 3/7 khẳng định việc một công dân Ukraine bị truy tố vì liên quan đến vụ phá hoại đường ống Dòng chảy phương Bắc là bằng chứng rõ ràng cho thấy Kiev muốn nhắm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của châu Âu.

"Quyết định của cơ quan chức năng Đức đã xác nhận điều mà chúng tôi biết ngay từ đầu. Có thể thấy chính quyền Kiev đã tham gia vào các hoạt động tấn công vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Liên minh châu Âu (EU). Tôi nghĩ EU phải suy xét vấn đề này khi thảo luận về tiến trình kết nạp Ukraine", ông Peskov cho biết.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Cũng theo phát ngôn viên Điện Kremlin, việc Đức tiếp tục hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraine trong bối cảnh hiện tại là "nghịch lý". "Thật nghịch lý khi Đức vẫn tiếp tục phân bổ nguồn lực để hỗ trợ bộ máy quân sự của chính quyền Kiev, nhất là khi một công dân Ukraine vừa bị cáo buộc phá hoại đường ống Dòng chảy phương Bắc", ông Peskov nói.

Trước đó, Văn phòng Tổng chưởng lý Đức đã chính thức buộc tội một công dân Ukraine tên Sergei Kuznetsov trong vụ nổ đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2. Văn bản này còn nêu rõ ông Kuznetsov hành động thay mặt cho chính phủ Kiev. Theo truyền thông Đức, bước tiếp theo trong cuộc điều tra có thể là xác định những quan chức Ukraine nào đã ra lệnh đánh bom đường ống.

Ngay sau khi quyết định truy tố được công bố, đảng cực hữu AfD ở Đức đã kêu gọi chính quyền Berlin chấm dứt viện trợ cho Ukraine. Trong khi đó, giới chức Kiev đã phủ nhận mọi liên quan đến vụ phá hoại.