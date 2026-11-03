Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết kế hoạch của Mỹ nhằm khôi phục nguồn cung khí đốt Nga cho châu Âu qua Ukraine không thể thực hiện được trong những điều kiện hiện nay.

Cơ sở hạ tầng mặt đất của đường ống dẫn khí Nga. Ảnh: Sputnik

Theo đài RT, ông Peskov đưa ra phát biểu trên để phản hồi thông tin của tờ Wall Street Journal (WSJ) rằng Washington đang thúc đẩy khôi phục tuyến trung chuyển này như một phần trong đề xuất "ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng" giữa Moscow và Kiev.

Hoạt động trung chuyển khí đốt Nga qua Ukraine đã dừng từ ngày 1/1/2025, sau khi Kiev từ chối gia hạn thỏa thuận 5 năm với Moscow, khiến một tuyến cung cấp lớn cho châu Âu bị cắt đứt. Về phần mình, Liên minh châu Âu (EU) đã tìm cách giảm dần sự phụ thuộc vào năng lượng Nga sau khi cuộc xung đột ở Ukraine leo thang năm 2022.

“Tình hình trên thực địa đã nói lên tất cả”, ông Peskov nói với các phóng viên hôm 2/11, giải thích rằng tình hình hiện tại khiến những kế hoạch như vậy trở nên bất khả thi. Tuy nhiên, ông không loại trừ khả năng khôi phục nguồn cung trong tương lai: “Chúng ta sẽ chờ xem điều gì xảy ra trong thời gian tới. Mọi thứ sẽ phụ thuộc vào thiện chí của bên mua, bên bán và khả năng cung ứng của bên bán”.

Trước đó cùng ngày, WSJ dẫn lời các quan chức Mỹ, châu Âu và Ukraine cho hay Washington đang thúc đẩy việc sớm nối lại hoạt động xuất khẩu khí đốt Nga qua Ukraine. Kế hoạch này cũng có thể mở ra những cơ hội sinh lời lớn cho các nhà đầu tư Mỹ trên thị trường năng lượng châu Âu.

Theo WSJ, các đặc phái viên Mỹ Jared Kushner và Steve Witkoff đã đưa ra đề xuất trên trong những chuyến thăm Moscow và Kiev hồi tháng 9. Theo phương án được đề xuất, khí đốt Nga sẽ được bán thông qua một bên trung gian của Mỹ, qua đó cho phép nối lại nguồn cung bất chấp các lệnh trừng phạt của châu Âu.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm kiếm một thỏa thuận nhằm chấm dứt các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng trước thềm các cuộc đàm phán hòa bình ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ dự kiến diễn ra tại Abu Dhabi vào tháng 11. Theo phương án đề xuất, Kiev sẽ thu phí trung chuyển, trong khi các nhà đầu tư Mỹ thu lợi từ hoạt động xử lý xuất khẩu khí đốt Nga.

Washington cũng đang cân nhắc khôi phục hoạt động của các đường ống Dòng chảy phương Bắc như một phần trong thỏa thuận toàn diện hơn nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine và giảm căng thẳng giữa Moscow với châu Âu.