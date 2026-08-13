Skyhammer - tên lửa đánh chặn (interceptor) chống drone thế hệ mới của startup Cambridge Aerospace (Anh), đang trở thành tâm điểm trong cuộc đua phòng không chi phí thấp, với tầm bắn 30km, tốc độ 700km/h và khả năng đánh chặn drone kiểu Shahed một cách tự động. Được phát triển chỉ trong vài tháng, hệ thống này không chỉ giải quyết bài toán phòng thủ trước các cuộc tấn công drone ồ ạt mà còn mở ra hướng đi mới cho công nghệ tên lửa interceptor giá rẻ, hiệu quả cao.

Tên lửa đánh chặn Skyhammer. Ảnh: Cambridge Aerospace/defence-blog.com

Tên lửa Skyhammer ra đời trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine và Trung Đông chứng minh rằng các hệ thống phòng không truyền thống quá đắt đỏ để đối phó với drone kamikaze giá rẻ.

Cambridge Aerospace, công ty được thành lập cuối năm 2024 bởi các cựu quân nhân và chuyên gia hàng không, bắt đầu phát triển Skyhammer từ tháng 1/2025 và chỉ mất khoảng 6 tuần để thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên.

Sự phát triển chóng vánh này dựa trên triết lý thiết kế mô-đun, tập trung vào khả năng sản xuất hàng loạt và tích hợp nhanh với nhiều loại cảm biến khác nhau.

Tên lửa Skyhammer được phóng từ ống phóng dài khoảng 2 mét, sau đó cánh gấp tự động mở ra với sải cánh khoảng 1,5 mét, biến nó thành một nền tảng bay tự chủ ngay sau khi rời ống phóng.

Về động cơ, tên lửa Skyhammer sử dụng động cơ turbojet nhỏ chạy nhiên liệu kerosene, mang lại tốc độ tối đa khoảng 700km/h, tương đương Mach 0,7, đủ nhanh để đuổi kịp và đánh chặn các drone Shahed vốn bay chậm hơn nhiều.

Tầm hoạt động đạt trên 30km, cho phép hệ thống tạo lớp phòng thủ từ xa trước khi mục tiêu tiếp cận khu vực quan trọng.

Trọng lượng tổng thể khoảng 17-18kg, trong đó đầu đạn nổ mảnh nặng khoảng 2kg, đủ sức phá hủy hoặc vô hiệu hóa drone tấn công mà không cần va chạm trực tiếp nhờ cơ chế kích nổ tiệm cận dựa trên radar trên khoang.

Hệ thống dẫn đường là điểm nổi bật về mặt công nghệ. Tên lửa Skyhammer kết hợp radar chủ động dual-band (bao gồm seeker X-band ở phần mũi) cùng khả năng dẫn đường quang học, cho phép nó hoạt động trong nhiều điều kiện thời tiết và môi trường khác nhau.

Sau khi phóng, tên lửa Skyhammer hoàn toàn tự chủ: tự nhận diện, theo dõi và điều chỉnh quỹ đạo để đánh chặn mục tiêu.

Tên lửa đánh chặn Skyhammer. Ảnh: Cambridge Aerospace/flightglobal.com

Các thử nghiệm thực tế, bao gồm những lần bắn thành công tại Jordan trong điều kiện sa mạc khắc nghiệt vào tháng 5/2026, đã chứng minh khả năng đánh chặn ổn định drone kiểu Shahed qua nhiều kịch bản khác nhau.

Radar trên khoang không chỉ hỗ trợ khóa mục tiêu mà còn cung cấp dữ liệu để tối ưu hóa góc tiếp cận và thời điểm kích nổ, giảm thiểu rủi ro.

Thiết kế ống phóng giúp tên lửa Skyhammer dễ dàng triển khai trên nhiều nền tảng mặt đất, tăng tính linh hoạt cho lực lượng vũ trang.

So với các tên lửa phòng không truyền thống vốn có giá thành cao gấp nhiều lần so với mục tiêu, tên lửa Skyhammer được định vị ở mức chi phí tương đương hoặc thấp hơn một chiếc drone Shahed, tạo ra lợi thế “khối lượng giá rẻ” (affordable mass).

Điều này cho phép quân đội Anh và các đối tác vùng Vịnh duy trì khả năng đánh chặn liên tục mà không làm cạn kiệt ngân sách.

Quá trình thử nghiệm lặp đi lặp lại hằng tuần kể từ đầu năm 2025 đã giúp tối ưu hóa phần mềm điều khiển và tích hợp cảm biến, đảm bảo tên lửa thích ứng được với nhiều loại mối đe dọa, từ drone tốc độ thấp đến tên lửa hành trình chậm.

Tên lửa Skyhammer thể hiện sự chuyển dịch trong tư duy thiết kế vũ khí phòng không: từ các hệ thống phức tạp, đắt tiền sang các giải pháp gọn nhẹ, tự chủ cao và dễ sản xuất hàng loạt.

Việc Bộ Quốc phòng Anh ký hợp đồng cung cấp số lượng đáng kể và bắt đầu giao hàng từ tháng 5/2026, cùng với các thử nghiệm tại châu Âu và Trung Đông, khẳng định tiềm năng thực tiễn của công nghệ này.

Trong bối cảnh mối đe dọa drone ngày càng gia tăng, Skyhammer không chỉ là một tên lửa mới mà còn là minh chứng cho tốc độ đổi mới của ngành công nghiệp quốc phòng Anh, mở ra khả năng mở rộng sang các biến thể chống tên lửa hành trình cao cấp hơn trong tương lai.

(Theo gov.uk, defence-blog.com, flightglobal.com, jpost.com, thenationalnews.com)



