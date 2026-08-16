Hệ thống Stone Cloak đang trở thành một trong những công nghệ tác chiến điện tử (EW) đáng chú ý nhất trên chiến trường hiện nay. Với kích thước chỉ bằng một chiếc máy tính bảng, thiết bị này (Stone Cloak) được Anh chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ cho Ukraine để sản xuất hàng loạt, giúp drone khó bị radar phòng không Nga phát hiện và bám bắt.

Ảnh: en.defence-ua.com

Stone Cloak là hệ thống tác chiến điện tử (EW) do Anh phát triển, được thiết kế chuyên biệt để lắp đặt trực tiếp lên các phương tiện bay không người lái (UAV/drone).

Theo thông tin công bố chính thức, Stone Cloak có kích thước khoảng bằng một máy tính bảng, đủ nhỏ gọn và nhẹ để gắn trên nhiều loại drone tấn công tầm xa mà không ảnh hưởng đáng kể đến tải trọng hay thời gian bay.

Anh đã bàn giao hàng nghìn bộ Stone Cloak cho lực lượng Ukraine trước khi quyết định chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ, cho thấy hệ thống đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm và chứng minh hiệu quả thực chiến.

Về nguyên lý hoạt động, Stone Cloak khác biệt rõ rệt so với các máy gây nhiễu mặt đất truyền thống vốn tập trung phát sóng công suất lớn để “lấn át” tín hiệu radar đối phương.

Các phân tích kỹ thuật dựa trên thông tin công khai hạn chế cho thấy hệ thống này hoạt động theo hướng gần với bộ tự bảo vệ điện tử trên máy bay chiến đấu hơn.

Việc chuyển giao Stone Cloak đánh dấu bước chuyển của Anh trong hỗ trợ Ukraine: Từ viện trợ sang sản xuất tự chủ. Ảnh: defencematters.eu

Stone Cloak thu nhận tín hiệu phát từ radar đối phương, phân tích đặc điểm tín hiệu theo thời gian thực, sau đó tạo ra các biện pháp đối phó điện tử phù hợp.

Thay vì chỉ phát nhiễu ồn đơn thuần, Stone Cloak được cho là tạo ra nhiều mục tiêu giả trên màn hình radar của hệ thống phòng không, khiến người vận hành khó phân biệt đâu là drone thật và đâu là “bóng ma”.

Đồng thời, hệ thống Stone Cloak có thể làm biến dạng chữ ký radar của chính drone, khiến radar đối phương không thiết lập được quỹ đạo bám bắt ổn định để dẫn đường tên lửa hoặc đạn pháo.

Do tính chất nhạy cảm về an ninh, Anh không công bố các thông số kỹ thuật chi tiết như dải tần số hoạt động, công suất phát, khoảng cách hiệu quả hay thuật toán xử lý tín hiệu cụ thể….

Điều này là hợp lý với các hệ thống EW hiện đại, vì việc tiết lộ thông số sẽ giúp đối phương dễ dàng phát triển biện pháp đối kháng.

Ukraine sẽ sản xuất hàng loạt công nghệ EW Stone Cloak sau khi Anh cho phép. Ảnh: BGNES

Tuy nhiên, việc hệ thống Stone Cloak được sản xuất và triển khai với số lượng lớn đã cho thấy nó đủ rẻ, đủ nhỏ gọn và đủ hiệu quả để trang bị đại trà trên các đội hình drone.

Khả năng hoạt động độc lập trên từng drone cũng giúp giảm phụ thuộc vào các trạm gây nhiễu mặt đất lớn, vốn dễ bị định vị và tấn công.

Sau khi được triển khai rộng rãi tại Ukraine, công nghệ Stone Cloak dự kiến sẽ được tích hợp vào các hệ thống vũ khí tầm xa thế hệ mới của Anh, trong đó có chương trình tên lửa hành trình chi phí thấp Brakestop.

Việc chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ cho phép Ukraine không chỉ sản xuất trong nước mà còn tự cải tiến, điều chỉnh thuật toán dựa trên kinh nghiệm thực tế chiến trường, một yếu tố then chốt trong cuộc đua tác chiến điện tử, nơi cả hai bên liên tục thay đổi tần số, dạng sóng và thủ thuật đối phó.

Stone Cloak thể hiện xu hướng phát triển EW hiện đại: chuyển từ các hệ thống lớn, công suất cao sang các mô-đun nhỏ gọn, thông minh, gắn trực tiếp lên nền tảng tấn công.

Với khả năng tạo mục tiêu giả và làm nhiễu loạn quá trình bám bắt của radar, hệ thống này đang góp phần thay đổi cách drone xuyên thủng lưới phòng không trong môi trường điện tử ngày càng phức tạp.

(Theo en.defence-ua.com, united24media.com, euractiv.com, root-nation.com, independent.co.uk, defencematters.eu, militarnyi.com, techradar.com)



