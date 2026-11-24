Báo động đỏ từ tình báo phương Tây trước kịch bản Nga phóng vệ tinh Sputnik-S mang đầu đạn hạt nhân tháng 12/2026

Ngày 23/11/2026, liên minh truyền thông điều tra uy tín của Đức gồm hai đài phát thanh truyền hình công cộng WDR, NDR cùng nhật báo Süddeutsche Zeitung đã công bố báo cáo đặc biệt dẫn nguồn từ các cơ quan tình báo phương Tây và Cơ quan Tình báo Liên bang Đức (BND).

Theo các dữ liệu thu thập được, Nga đã hoàn thiện việc chế tạo một vệ tinh quân sự mang định danh Sputnik-S, được thiết kế chuyên biệt để mang đầu đạn hạt nhân và có khả năng được đưa lên quỹ đạo ngay trong tháng 12/2026.

Các nguồn tin tình báo xác nhận thiết bị này đã được bảo quản trong kho lưu trữ bí mật tại khu vực Moscow suốt nhiều năm qua và hoàn toàn có thể kích hoạt trạng thái trực chiến ngay sau khi ổn định quỹ đạo.

Tên lửa đẩy Soyuz của Nga rời bệ phóng tại Sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan vào ngày 17/12/2017. Nguồn: united24media.com

Thông tin này lập tức châm ngòi cho phản ứng cứng rắn ở cấp cao nhất từ khối đồng minh Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Phát biểu trong cuộc họp báo chung tại Berlin cùng Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 23/11, Tổng thư ký NATO Mark Rutte khẳng định liên minh này nghiêm túc xem xét mọi cảnh báo và cam kết bảo vệ từng tấc lãnh thổ, bao gồm cả không gian vũ trụ.

Trong khi người đứng đầu Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) mô tả đây là kịch bản ác mộng tột cùng đối với hạ tầng quỹ đạo nhân loại.

Phía Điện Kremlin và Đại sứ quán Nga tại Berlin đã lên tiếng bác bỏ hoàn toàn, gọi các cáo buộc từ phương Tây là vô căn cứ và mang tính suy diễn chính trị.

Cấu trúc kỹ thuật và cơ chế sát thương bức xạ của vệ tinh Sputnik-S

Về bản chất kỹ thuật quân sự, vệ tinh Sputnik-S không phải là một hệ thống vũ khí bắn phá mặt đất từ quỹ đạo, mà là một tổ hợp tác chiến chống vệ tinh (ASAT) sử dụng năng lượng hạt nhân để vô hiệu hóa diện rộng hạ tầng không gian của đối phương.

Trước đó, giới tình báo Mỹ và châu Âu từng theo dõi sát sao vệ tinh thử nghiệm Kosmos 2553 được Nga phóng lên năm 2022 ở độ cao khoảng 2.000 km, vốn bị nghi ngờ đóng vai trò nền tảng thử nghiệm vật liệu chống bức xạ và linh kiện điện tử cho dự án Sputnik-S.

Cấu hình của vệ tinh Sputnik-S được thiết kế với lớp vỏ che chắn bức xạ dày đặc nhằm bảo vệ bộ điều khiển trung tâm và ngòi nổ hạt nhân khỏi môi trường khắc nghiệt ngoài không gian trong thời gian chờ lệnh kích hoạt kéo dài.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Kremlin.

Thay vì tạo ra sóng xung kích cơ học hay quả cầu lửa khổng lồ như các vụ nổ trong bầu khí quyển do môi trường chân không không có không khí để truyền áp suất, một vụ nổ hạt nhân do Sputnik-S kích hoạt ở quỹ đạo Trái Đất tầm thấp (LEO, ở dải độ cao từ 400 km đến 2.000 km) sẽ giải phóng một lượng khổng lồ tia X, tia gamma và các hạt mang điện năng lượng cao.

Luồng bức xạ ion hóa cường độ cực mạnh này sẽ tạo ra một vành đai bức xạ nhân tạo bao trùm quỹ đạo thấp, đồng thời phát sinh xung điện từ (EMP) lan truyền với vận tốc ánh sáng.

Bức xạ và xung điện từ sẽ xuyên thủng lớp vỏ bảo vệ thông thường của các vệ tinh dân sự lẫn quân sự, làm cháy vi mạch bán dẫn, phá hủy pin mặt trời và vô hiệu hóa vĩnh viễn cảm biến quang học của hàng nghìn vệ tinh đang hoạt động trong vùng ảnh hưởng.

Một vụ phóng vệ tinh quân sự của Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Vì sao vũ khí hạt nhân quỹ đạo làm thay đổi cán cân răn đe không gian?

Sự xuất hiện của khái niệm vệ tinh mang đầu đạn hạt nhân như Sputnik-S xuất phát từ bài toán kỹ thuật mà các dòng tên lửa chống vệ tinh động năng truyền thống của Nga như hệ thống A-235 Nudol không thể giải quyết.

Một quả đạn tên lửa đánh chặn động năng chỉ có thể phá hủy từng vệ tinh riêng lẻ với chi phí rất cao và tạo ra đám mây mảnh vỡ không gian mất kiểm soát.

Trong khi đó, sự bùng nổ của các chùm vệ tinh thương mại quỹ đạo thấp với số lượng lên tới hàng nghìn chiếc đã tạo ra mạng lưới liên lạc, dẫn đường và trinh sát phân tán gần như không thể bị đánh sập bằng vũ khí thông thường.

Tư lệnh Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ, Tướng Stephen Whiting, cảnh báo rằng chỉ một vụ nổ hạt nhân trên quỹ đạo cũng đủ sức làm tê liệt khoảng 1/3 (một phần ba) tổng số vệ tinh đang hoạt động ở quỹ đạo Trái Đất tầm thấp chỉ trong vòng vài giờ đến vài ngày.

Thiệt hại này sẽ đánh thẳng vào xương sống của hạ tầng toàn cầu hiện đại, từ hệ thống định vị dẫn đường GPS, thông tin liên lạc vệ tinh quân sự, mạng lưới viễn thông thương mại cho tới các vệ tinh khí tượng và quan sát Trái Đất.

Lịch sử từng ghi nhận bài học đắt giá từ vụ thử hạt nhân trên cao Starfish Prime do Mỹ thực hiện năm 1962 ở độ cao 400 km, khi xung điện từ và vành đai bức xạ nhân tạo đã làm hỏng hàng loạt vệ tinh thương mại thời bấy giờ trong suốt nhiều tháng sau vụ nổ.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Friedrich Merz ở Berlin. Ảnh: en.yenisafak.com

Bế tắc đánh chặn và rạn nứt Hiệp ước Không gian Vũ trụ 1967

Một trong những điểm đáng lo ngại nhất được Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) và Bộ Tư lệnh Không gian Đức chỉ ra là thế giới hiện nay gần như chưa có biện pháp phòng thủ hoặc đánh chặn hiệu quả, một khi vệ tinh mang đầu đạn hạt nhân đã được đưa vào quỹ đạo ổn định.

Các hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo hiện tại chỉ được thiết kế để đánh chặn đầu đạn trong giai đoạn bay đạn đạo có quỹ đạo xác định, chứ không có khả năng tiếp cận và vô hiệu hóa an toàn một vệ tinh đang bay ở vận tốc khoảng 7,8 km/giây mà không kích hoạt khối thuốc nổ hạt nhân bên trong.

Về mặt pháp lý quốc tế, việc triển khai thực tế một vệ tinh mang đầu đạn hạt nhân như Sputnik-S lên quỹ đạo sẽ cấu thành hành vi vi phạm trực tiếp Điều IV của Hiệp ước Không gian Vũ trụ năm 1967, mà Liên Xô trước đây và Liên bang Nga hiện nay là quốc gia thành viên sáng lập.

Điều khoản này nghiêm cấm tuyệt đối việc đưa lên quỹ đạo quanh Trái Đất bất kỳ vật thể nào mang vũ khí hạt nhân hoặc các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác.

Tuy nhiên, trong bối cảnh cấu trúc kiểm soát vũ khí chiến lược toàn cầu đang suy yếu nghiêm trọng sau khi nhiều hiệp ước song phương hết hiệu lực, giới quan sát quốc tế nhận định mốc thời gian tháng 12/2026 sẽ là phép thử căng thẳng nhất đối với an ninh không gian vũ trụ kể từ thời Chiến tranh Lạnh.

(Theo WDR, NDR, Süddeutsche Zeitung, theguardian, en.yenisafak.com, united24media.com, tvpworld.com)