Vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra trên đường Xuân Thủy (phường Cầu Giấy, Hà Nội) khiến một cô gái tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h39 ngày 20/10, tại khu vực trước cửa số nhà 165 Xuân Thủy (phường Cầu Giấy, Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 2 xe máy và 1 xe buýt.

Nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, xe máy mang BKS 29E2-941.XX do một nam thanh niên điều khiển theo hướng Xuân Thủy đi Cầu Giấy. Đến khu vực quay đầu đối diện số nhà 165 Xuân Thủy, xe này bất ngờ chuyển làn, va chạm với xe máy mang biển số 36AZ-025.XX do một cô gái điều khiển.

Sau cú va chạm, cô gái ngã ra đường, bị xe buýt mang BKS 29B-404.XX cán qua và tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên đường Xuân Thủy. Ảnh: Đình Hiếu

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để phối hợp với Công an phường Cầu Giấy giải quyết vụ tai nạn.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.