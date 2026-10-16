Dù đường phố Hà Nội được trang bị hệ thống chiếu sáng đầy đủ, một số tài xế ô tô vẫn bật đèn LED công suất lớn, khiến người đi đường khó quan sát, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

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Mặc dù đường đô thị có hệ thống chiếu sáng đầy đủ nhưng không ít tài xế ô tô vẫn sử dụng đèn LED siêu sáng gây chói, lóa mắt tài xế đi ngược chiều, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo ghi nhận của PV vào khoảng 20h30 trên đường Cầu Bươu (đoạn qua ngã ba Phạm Tu - Xa La), dù khu vực này có đèn đường và đông dân cư, nhiều tài xế ô tô tải vẫn bật đèn LED siêu sáng.

Vào thời điểm 21h09, tại nút giao này, một ô tô bồn trộn bê tông mang biển kiểm soát Hà Nội có hàng loạt đèn rọi về phía sau, khiến tài xế xe tải đi phía sau phải che mặt để tránh chói mắt.

Còn tại đường Trần Phú (đoạn qua nút giao Nguyễn Văn Lộc), dù tuyến đường được trang bị hàng loạt cột đèn chiếu sáng công suất lớn, nhiều tài xế ô tô tải vẫn bật tới 2 đèn bi cầu.

Anh Nguyễn Đăng Hà (trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) cho biết, tại các tuyến đường đô thị, nhiều tài xế vẫn tùy tiện bật đèn LED. Dù đi ngược chiều hay cùng chiều, người đi đường đều cảm thấy lóa mắt, gây khó khăn cho việc điều khiển phương tiện.

Càng về khuya, tình trạng ô tô tải sử dụng đèn siêu sáng ở trong đường đô thị càng diễn ra phổ biến.

Không chỉ có xe tải mới lắp các loại đèn siêu sáng mà có cả xe khách, xe con...

Theo Nghị định 168/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, hành vi điều khiển xe lắp thêm đèn phía trước, phía sau, trên nóc, dưới gầm, một hoặc cả hai bên thành xe... bị phạt tiền từ 1-2 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Thời gian qua, Phòng CSGT Công an Hà Nội đã triển khai nhiều tổ công tác tuần tra lưu động để kịp thời xử lý các trường hợp độ thêm đèn, còi hơi.