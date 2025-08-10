Theo trang Defense Express và Militarnyi, từ ngày 7 – 12/8, cơ quan hàng không Nga đã ban hành cảnh báo hàng không NOTAM bao phủ 40.000 km2 dọc theo bờ biển phía tây quần đảo Novaya Zemlya. Quần đảo xa xôi hẻo lánh này lâu nay là nơi diễn ra các vụ thử nghiệm hạt nhân của Nga.

Ngoài ra, ít nhất 4 tàu của Nga từng neo đậu gần bãi thử Pankovo cũng đã di chuyển đến các vị trí quan sát ở phía đông biển Barents. Đây được xem là biện pháp an toàn tiêu chuẩn trong các cuộc thử nghiệm tên lửa quy mô lớn.

Hình ảnh được cho là tên lửa 9M730 Burevestnik của Nga cùng thùng chứa. Ảnh: Defense Express

Trong những tuần gần đây, các tàu chở hàng đã nhiều lần dừng chân tại quần đảo Novaya Zemlya kể từ đầu tháng 7, và được cho phục vụ công tác hậu cần. Hai máy bay giám sát chuyên dụng của Tập đoàn năng lượng nguyên tử quốc gia Nga Rosatom cũng được phát hiện có mặt tại căn cứ không quân Rogachevo trên quần đảo. Động thái này là cho thấy Nga đang chuẩn bị cho kế hoạch thử nghiệm tên lửa.

Tên lửa 9M730 Burevestnik đã được Nga thử nghiệm tại Novaya Zemlya ít nhất là từ năm 2017.

Thông tin về tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân 9M730 Burevestnik hiện vô cùng ít ỏi. NATO gọi tên lửa Burevestnik là SSC-X-9 Skyfall. Theo Nga, vũ khí này chạy bằng năng lượng nguyên tử và có thể mang đầu đạn hạt nhân, có khả năng né tránh hệ thống phòng không của phương Tây và di chuyển gần như không giới hạn.

Tuy nhiên, với chiều dài 12m, tên lửa của Nga được đánh giá là tương đối dễ bị phát hiện, và đối phương có thể nhanh chóng triển khai các biện pháp đối phó.

Hiện Nga chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.