Theo hãng tin RT, hôm nay (10/8), Thống đốc vùng Saratov Roman Busargin xác nhận một trong những UAV của Ukraine đã đâm vào sân của một tòa nhà chung cư trong đêm 9/8, buộc cư dân phải sơ tán.

Người dân địa phương cho biết, cửa sổ trên một số tầng đã bị vỡ, mặt tiền tòa nhà bị hư hại, và một số ô tô bốc cháy. Theo các quan chức, một trường học gần hiện trường đã được dùng làm nơi trú ẩn tạm thời cho những người phải di dời.

UAV Ukraine tấn công gây hỏa hoạn lớn ở nhà máy lọc dầu tại thành phố Saratov của Nga. Video: Pravda

Thống đốc Busargin nhấn mạnh, cuộc tấn công đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho một doanh nghiệp công nghiệp trong khu vực, nhưng không tiết lộ thêm chi tiết.

Trước đó, các quan chức vùng Voronezh cũng đã cảnh báo về "mối đe dọa tấn công trực tiếp bằng UAV". Thống đốc Aleksandr Gusev cho hay, hệ thống cảnh báo ở khu vực đã được kích hoạt.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã bắn hạ 121 UAV Ukraine tại 15 vùng của Nga trong đêm. Trong số này có 29 UAV tại vùng Krasnodar, bán đảo Crưm 15 chiếc, vùng Bryansk 13 chiếc, vùng Belgorod 12 chiếc, cùng hàng chục UAV ở những nơi khác.

Cũng trong đêm mùng 9 rạng sáng 10/8, các UAV Ukraine đã tấn công một nhà máy lọc dầu tại thành phố Saratov của Nga, làm xuất hiện đám cháy lớn tại cơ sở này.

Theo tờ Pravda, những hình ảnh và video được đăng tải trên mạng xã hội đã ghi lại âm thanh giống như tiếng UAV cùng hoạt động đánh chặn của các hệ thống phòng không trong khu vực. Người dân địa phương báo cáo về một vụ nổ mạnh, sau đó đám cháy lớn bùng phát trong khuôn viên nhà máy lọc dầu.