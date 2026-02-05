Hãng tin TASS dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga hôm nay (5/2) cho biết cơ quan này đã triệu tập người đứng đầu phái đoàn ngoại giao Đức tại Nga.

Đại sứ quán Đức ở Moscow, Nga. Ảnh: EPA

"Người đứng đầu phái đoàn ngoại giao Đức đã nhận được công văn thông báo một nhà ngoại giao tại Đại sứ quán Đức ở Moscow là 'người không được hoan nghênh'. Đây là động thái đáp trả hành động tương tự của chính phủ Đức, vốn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho một vòng căng thẳng khác trong quan hệ song phương”, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Moscow cũng bày tỏ cực lực phản đối việc Đức trục xuất một nhà ngoại giao Nga vào ngày 22/1, với lý do Berlin “không có bằng chứng nào và chỉ hành động dựa vào những cáo buộc vô căn cứ, bịa đặt theo tinh thần cuồng tín chống gián điệp đang bị chính phủ thổi phồng”.

Trước đó, Đại sứ quán Nga tại Berlin xác nhận Bộ Ngoại giao Đức đã triệu tập Đại sứ Nga Sergey Nechayev liên quan đến vụ bắt giữ một phụ nữ mang 2 quốc tịch Đức và Ukraine, bị Berlin nghi ngờ làm gián điệp cho Moscow. Berlin đã quyết định trục xuất nhân viên Đại sứ quán Nga bị Bộ Ngoại giao Đức cáo buộc chỉ đạo nữ nghi phạm gián điệp nói trên.

Theo báo Guardian, sau tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga hôm 5/2, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul tuyên bố: “Việc trục xuất một nhà ngoại giao Đức khỏi Nga là hoàn toàn vô căn cứ và không thể chấp nhận được”.

Phát biểu khi đang có chuyến thăm Brunei, ông Wadephul tiết lộ người bị Nga ra lệnh trục xuất là một tùy viên quân sự của Đại sứ quán Đức ở Moscow. “Nga đang dùng đến các biện pháp trả đũa phi lý thay vì ngoại giao. Chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện các hành động tiếp theo”, Ngoại trưởng Đức nói.