Hãng tin Sky News dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Anh hôm nay (15/1) thông tin: “Chúng tôi đang cân nhắc kỹ lưỡng các biện pháp đáp trả”.

Đại sứ quán Anh ở Moscow. Ảnh: TASS

Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga cho biết đã ra lệnh trục xuất một nhà ngoại giao Anh ở Moscow vì liên quan đến hoạt động tình báo.

Đài RT trích dẫn thông tin từ Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho hay, nhà ngoại giao bị trục xuất là Gareth Samuel Davies, một thư ký tại Đại sứ quán Anh ở Moscow. FSB cáo buộc người này đang làm việc cho các cơ quan tình báo của Anh.

Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập Đại biện lâm thời Anh Danae Dholakia để đưa ra lời phản đối chính thức và yêu cầu nghi phạm gián điệp Davies rời khỏi Nga trong vòng 2 tuần.

“Moscow sẽ không dung thứ cho các hoạt động của các điệp viên không khai báo thuộc các cơ quan tình báo đặc biệt của Anh trên lãnh thổ Nga”, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, đồng thời khẳng định Moscow có chính sách không khoan nhượng đối với các vấn đề an ninh quốc gia.

Bộ Ngoại giao Nga cũng lưu ý Moscow sẽ đáp trả tương xứng nếu London có những bước đi làm leo thang tình hình.

Ngược lại, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Anh chỉ trích Nga đưa ra "cáo buộc vô căn cứ" nhằm vào nhân viên của họ, cảnh báo động thái có thể làm suy yếu điều kiện cơ bản cần thiết để phái đoàn ngoại giao có thể hoạt động.

Căng thẳng giữa hai nước thời gian qua đã gia tăng, đặc biệt kể từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine bùng phát hồi cuối tháng 2/2022. Trong những năm gần đây, Moscow và London đã trục xuất các nhà ngoại giao của nhau vì cáo buộc gián điệp.