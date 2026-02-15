Nga công bố phiên bản nâng cấp RPG-29M tại Triển lãm Quốc phòng Thế giới 2026 (World Defense Show 2026, WDS 2026), với kính ngắm nhiệt mới và dòng đạn 105 mm được thiết kế lại nhắm đến khách hàng xuất khẩu. Nguồn ảnh: Army Recognition Group.

Trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu, Nga tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực vũ khí chống tăng với sự ra mắt của RPG-29M tại Triển lãm Quốc phòng Thế giới 2026 ở Riyadh, Saudi Arabia (World Defense Show 2026).

Phiên bản nâng cấp này không chỉ khắc phục nhược điểm lớn nhất của người tiền nhiệm RPG-29 ‘Vampir’ mà còn tích hợp công nghệ hiện đại, biến nó thành một vũ khí di động, đa năng và hiệu quả cao hơn bao giờ hết, hứa hẹn thay đổi cục diện chiến trường hiện đại.

RPG-29M đại diện cho bước tiến lớn trong công nghệ vũ khí phóng lựu của Nga, do Tập đoàn Rostec phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu xuất khẩu và hiện đại hóa quân sự.

So với phiên bản gốc RPG-29, mẫu mới này đã giảm trọng lượng đáng kể, chỉ còn khoảng 4,4kg, tức là nhẹ hơn một phần ba, giúp binh sĩ dễ dàng mang vác và cơ động trên địa hình phức tạp.

Chiều dài tổng thể của RPG-29M cũng được rút gọn xuống còn 620mm, tạo nên sự kết hợp hoàn hảo giữa tính di động và sức mạnh hủy diệt.

Ảnh: Topwar.

Điều này khắc phục triệt để nhược điểm "nặng nề" của RPG-29 cũ, vốn từng bị chỉ trích vì làm giảm khả năng linh hoạt của người sử dụng trong các cuộc giao tranh đô thị hoặc địa hình đồi núi.

Về mặt công nghệ, điểm nổi bật nhất của RPG-29M chính là hệ thống kính ngắm nhiệt 24/7 tích hợp công nghệ đo khoảng cách laser tiên tiến.

Kính ngắm này cho phép phát hiện và ngắm bắn mục tiêu trong mọi điều kiện thời tiết, kể cả ban đêm hoặc sương mù dày đặc, với độ chính xác cao hơn đáng kể so với các hệ thống quang học truyền thống.

Công nghệ nhiệt ảnh không chỉ giúp xác định mục tiêu mà còn hỗ trợ phân biệt giữa các vật thể nóng như xe tăng hay thiết giáp, nâng cao hiệu quả chống giáp phản ứng nổ, một thách thức lớn đối với vũ khí chống tăng hiện nay.

Hơn nữa, RPG-29M được thiết kế để tương thích với nhiều loại đạn mới, mở rộng phạm vi ứng dụng từ chống tăng hạng nặng đến hỗ trợ bộ binh đa năng.

Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Cụ thể, các loại đạn 105mm dành riêng cho RPG-29M bao gồm PG-29VM chuyên chống tăng, có khả năng xuyên thủng giáp dày lên đến hàng trăm milimét ngay cả khi gặp giáp phản ứng nổ; TBG-29VM nhiệt áp, tạo ra sức ép và nhiệt độ cao để tiêu diệt mục tiêu trong không gian kín như boongke hoặc tòa nhà và MG-29V đa năng, phù hợp cho các mục tiêu mềm như bộ binh hoặc phương tiện nhẹ.

Tầm bắn của RPG-29M đã được tăng gấp đôi so với phiên bản cũ, đạt mức ấn tượng lên đến hàng trăm mét tùy loại đạn, nhờ cải tiến hệ thống đẩy và ổn định đường đạn.

Những thông số kỹ thuật này không chỉ nâng cao sức mạnh sát thương mà còn đảm bảo an toàn hơn cho người sử dụng, với thiết kế cải thiện để giảm phản lực và tăng tốc độ tái nạp.

RPG-29M không chỉ là một bản nâng cấp mà còn là minh chứng cho sự tiến bộ trong công nghệ quốc phòng Nga, tập trung vào tính di động, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) cơ bản qua kính ngắm thông minh và đa dạng hóa đạn dược.

Với trọng tâm hướng đến thị trường xuất khẩu, vũ khí này có tiềm năng trở thành lựa chọn hàng đầu cho các quốc gia đang tìm kiếm giải pháp chống tăng giá rẻ nhưng hiệu quả cao.

Trong tương lai gần, RPG-29M sẽ chứng minh giá trị của mình trước các hệ thống giáp tiên tiến như xe tăng Abrams hay Leopard.