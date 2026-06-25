Theo Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/6 đã công bố đoạn video ghi lại chiến dịch giành quyền kiểm soát thành phố tiền tuyến Kostiantynivka ở vùng Donetsk.

"Các đơn vị pháo binh và UAV của Nhóm tác chiến miền Nam đã liên tục thực hiện các đòn tấn công chính xác nhằm đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi Kostiantynivka. Ngay cả khi đối thủ liên tục di chuyển và sử dụng các tòa nhà hay rặng cây để ẩn nấp, các UAV trinh sát vẫn có thể tìm ra vị trí và gửi tọa độ về cho các đơn vị phụ trách tập kích", phía Nga cho biết.

Pháo binh và các đơn vị UAV Nga tập kích lực lượng Ukraine ở Kostiantynivka. Video: Zvezda

Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin nhận định rằng dù giao tranh vẫn nổ ra ở thành phố Kostiantynivka, nhưng tình hình tại đó dường như đã ngã ngũ.

"Quan điểm của họ về ranh giới chiến tuyến có sự khác biệt. Trên thực tế, quân Nga đã kiểm soát Kostiantynivka rồi. Nhưng vẫn có một số cá nhân đang ngồi trong các tầng hầm để trú ẩn và bắn trả. Đối phương sẽ nói rằng 'Đó là vùng xám, tuyệt thật, đó là vùng xám'. Đó là cách dùng từ ngữ của Kiev nhằm che giấu sự thất thế của lực lượng Ukraine tại khu vực ấy", ông Putin nói.

Kostiantynivka là mắt xích quan trọng trong cụm đô thị Kramatorsk, gồm Sloviansk, Kramatorsk, Druzhkivka và Kostiantynivka, kết nối với nhau bằng một trục đường huyết mạch. Trong nhiều năm qua, đây được xem là "pháo đài" bảo vệ phần lãnh thổ ở Donetsk do Ukraine kiểm soát.