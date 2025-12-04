Trong một cuộc phỏng vấn với tờ India Today hôm nay (4/12), ông Putin nhận định, nhiều nền kinh tế G7 hiện tụt hậu so với các nền kinh tế mới nổi về sức mua tương đương (PPP) và thị phần của nhóm này trong nền kinh tế toàn cầu đang liên tục thu hẹp.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Tuy nhiên, Tổng thống Nga thừa nhận nhóm G7, bao gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Italia, Canada và Nhật Bản, vẫn là “một nền tảng quan trọng”. “Mọi người làm việc ở đó, đưa ra quyết định, thảo luận mọi việc và Chúa phù hộ họ”, ông Putin nói.

Theo Tổng thống Putin, ông không tìm cách đưa Nga tái gia nhập nhóm G7 và đã không thảo luận vấn đề này với Steve Witkoff, đặc phái viên của tổng thống Mỹ và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong các cuộc hội đàm tại Điện Kremlin về Ukraine hồi đầu tuần này.

Đài RT dẫn lời ông Putin lưu ý, ông đã ngừng tham dự các hội nghị thượng đỉnh của G7 trước cả khi cuộc đảo chính do phương Tây hậu thuẫn ở Kiev vào năm 2014. Vào năm đó, Nga đã bị loại khỏi nhóm G8 sau khi bán đảo Crưm trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga.

Trong một phát biểu hồi tháng 6 năm nay, Tổng thống Mỹ Trump từng nói việc loại Nga khỏi nhóm là "một sai lầm lớn". Ông Trump lập luận rằng, việc giữ Moscow ở lại có thể đã ngăn chặn sự leo thang xung đột Nga - Ukraine vào năm 2022. Vào thời điểm đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đồng ý rằng "việc loại Nga ra khỏi G8 là một sai lầm lớn", nhưng nhấn mạnh nhóm đã "mất đi ý nghĩa thực tế".

Kể từ khi bị loại khỏi G8, Nga đã tập trung vào việc tăng cường hợp tác trên các nền tảng quốc tế khác, đặc biệt là nhóm các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển BRICS hiện chiếm khoảng 46% dân số thế giới và hơn 36% GDP toàn cầu theo ước tính của các tổ chức tài chính toàn cầu.