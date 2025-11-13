Theo hãng tin RBC, các nhà ngoại giao hàng đầu từ Anh, Canada, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản và Mỹ ngày 12/11 đã đưa ra tuyên bố chung về tình hình Ukraine.

"Các bộ trưởng ngoại giao G7 đã tái khẳng định cam kết ủng hộ sự độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Các bên cần lấy đường giới tuyến hiện tại làm cơ sở đàm phán và một lệnh ngừng bắn ngay lập tức là điều kiện then chốt để đảm bảo an ninh khu vực", tuyên bố nêu rõ.

Tuyên bố chung cũng cảnh báo về khả năng G7 thắt chặt các biện pháp trừng phạt kinh tế với Nga, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng cho Ukraine.

Tuyên bố của G7 được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine tiếp tục rơi vào bế tắc. Cách đây 1 ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Sergey Kislitsa thông báo Kiev đã chính thức đình chỉ đàm phán với Moscow.

Các nhà ngoại giao G7 nhóm họp. Ảnh: Canadian Press

"Ukraine sẽ chuyển trọng tâm sang việc thúc đẩy các đối tác quốc tế có những hành động cụ thể nhằm buộc Nga phải đồng ý một cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin", ông Kislitsa nói.

Nga xác nhận trao trả hơn 9.000 thi thể binh sĩ cho Ukraine

Hãng thông tấn TASS ngày 13/11 đưa tin, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov mới đây đã thông báo về số lượng thi thể binh sĩ do Moscow đã trao trả cho Kiev kể từ đầu năm.

"Trong khuôn khổ trao đổi hài cốt binh lính tử trận trong năm nay, chúng tôi đã bàn giao hơn 9.000 thi thể cho Ukraine. Ngược lại, Nga chỉ nhận được thi thể của 143 binh sĩ. Việc đưa ra kết luận thế nào tùy thuộc vào các bạn", ông Lavrov cho biết trong cuộc phỏng vấn với báo chí Italia.

Sau các vòng thương lượng ở Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi tù binh và thi thể binh sĩ. Lần trao đổi gần đây nhất diễn ra vào ngày 23/10, khi Nga trao trả 1.000 thi thể binh sĩ Ukraine và nhận lại hài cốt của 31 quân nhân Nga.