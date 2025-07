Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: Xinhua

Theo đài RT, trả lời phỏng vấn tờ The New York Times cuối tuần trước, ông Rutte đã lên tiếng cảnh báo về năng lực quân sự của Nga, lưu ý rằng quốc gia này "đang tự tái thiết với tốc độ chưa từng có trong lịch sử gần đây". Nhà lãnh đạo NATO cho biết, Nga đang sản xuất số lượng đạn trong 3 tháng bằng số lượng liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu chế tạo trong một năm.

Tổng thư ký NATO đã nhắc đến đề xuất tăng chi tiêu quốc phòng của liên minh lên 5% GDP, trong đó 3,5% dành cho các ngân sách quân sự cốt lõi và 1,5% cho các lĩnh vực khác như phòng thủ mạng, chuẩn bị cơ sở hạ tầng dân sự. "Đúng, đó là một khoản chi khổng lồ nhưng nếu không làm như vậy, chúng ta sẽ phải học tiếng Nga", ông Rutte nói.

Khi được hỏi liệu tăng chi tiêu quốc phòng có nguy cơ thúc đẩy cuộc chạy đua vũ trang với Nga không, ông Rutte trả lời: "Chúng ta phải đảm bảo có sự răn đe". Quan chức này cũng lưu ý, Nga đã đầu tư mạnh vào xe tăng, pháo binh, phòng không và đạn dược.

"Điều tôi đặc biệt lo ngại là sản lượng công nghiệp quốc phòng... vì chúng ta đơn giản là thiếu cơ sở công nghiệp quốc phòng để sản xuất vũ khí cần thiết nhằm đảm bảo chúng ta có thể ngăn chặn người Nga hoặc người Triều Tiên hay bất kỳ ai khác", Tổng thư ký NATO nói thêm.

Lãnh đạo liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu có các phát biểu trên trong bối cảnh truyền thông và một số quan chức phương Tây cho rằng Moscow cuối cùng sẽ tấn công NATO. Tổng thống Nga Putin tuyên bố những cáo buộc như vậy là "vô nghĩa".

Do cuộc xung đột ở Ukraine còn tiếp diễn, Nga đã tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng. Năm ngoái, ông Putin thông báo, kể từ đầu xung đột, ngành công nghiệp quốc phòng của Nga đã tăng 14 lần sản lượng đạn dược, 4 lần sản lượng máy bay không người lái và 3,5 lần sản lượng xe bọc thép. Lãnh đạo Điện Kremlin nói thêm, Nga đã sản xuất số tên lửa nhiều gấp 10 lần tất cả các nước NATO cộng lại.

Hồi cuối tháng 6, ông Putin tiết lộ, Nga đang chi 13,5 nghìn tỷ Ruble (151 tỷ USD) cho quốc phòng, tương đương khoảng 6,3% GDP.