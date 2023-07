Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre trong cuộc họp báo tối 5/7 (giờ Washington DC) nói rằng, bất kỳ quyết định nào liên quan tới việc kết nạp thêm thành viên vào NATO sẽ cần thể theo mong muốn của tất cả 31 quốc gia trong khối.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre. Ảnh: AP

“Đối với Ukraine, chúng tôi đang thảo luận cùng các quốc gia đồng minh trong khối NATO về việc làm thế nào Kiev có thể hội nhập Châu Âu-Đại Tây Dương. Tuy nhiên, tôi không thể nêu chi tiết những cuộc thảo luận đó. Tổng thống Mỹ Joe Biden từng nhắc đi nhắc lại về việc Ukraine cần phải thực hiện ‘nhiều cải cách’ để có thể đạt được những tiêu chuẩn mà một ứng viên NATO cần có, trước khi họ có thể gia nhập khối”, trang web Nhà Trắng dẫn lời bà Jean-Pierre nói trong cuộc họp báo.

“Tổng thống Mỹ Joe Biden nghĩ rằng phía Ukraine sẽ có thể thực hiện được ‘những cải cách’ đó. Chúng tôi từng đưa ra lời cam kết về chính sách mở cửa của NATO, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm vậy”, Thư ký báo chí Nhà Trắng nhấn mạnh.

Nga tố Kiev âm mưu phá cơ sở năng lượng

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết, các nhân viên an ninh của họ đã bắt giữ một đối tượng làm việc cho Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) định tấn công khủng bố cơ sở năng lượng tại tỉnh Sakhalin.

“Đối tượng bị bắt giữ là công dân Nga, thừa nhận bản thân là người ủng hộ chính quyền Kiev hiện tại, và đã lên kế hoạch chụp ảnh toàn bộ khu vực cơ sở năng lượng ở Sakhalin, sau đó gửi ảnh cho SBU. Trong quá trình thẩm vấn, người này khai bản thân đã cất giấu một số chất chế tạo thuốc nổ như lưu huỳnh và kali nitrat ở trong nhà và ga-ra xe”, hãng tin TASS dẫn thông cáo từ FSB viết.

Theo FSB, đối tượng trên đã phạm phải những tội danh như “chuẩn bị thực hiện hành động khủng bố và phản quốc”. Do vậy, người này có thể phải đối mặt với mức án chung thân.

Hiện SBU chưa đưa ra bình luận về những thông tin được FSB công bố.

