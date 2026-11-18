Bị tăng huyết áp, rung nhĩ song người phụ nữ ở Hà Nội tự ngừng thuốc khi thấy bệnh ổn định, ngại đi khám, sợ phiền con cái. Cuối tuần trước, bà phải đi cấp cứu vì nhồi máu não.

Nữ bệnh nhân lớn tuổi tên H., sống cùng người giúp việc ở Hà Nội, các con bận công việc nên không thể ở bên thường xuyên. Bà phát hiện bị tăng huyết áp từ lâu kèm rung nhĩ, nguy cơ đột quỵ cao.

“Khi sức khỏe của bà xuất hiện biến cố, gia đình mới phát hiện và đưa bà đến bệnh viện. Khi vào viện, người bệnh đã yếu nửa người trái. Kết quả chụp MRI xác định có tổn thương nhồi máu não ở bán cầu phải”, ThS.BS tim mạch Đoàn Dư Mạnh, tim mạch, Hội Bệnh lý Mạch máu Việt Nam, cho biết ngày 18/11.

GS.TS Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam, cho biết tăng huyết áp là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới đột quỵ não, nhồi máu cơ tim, suy tim, rung nhĩ, suy thận mạn và tử vong sớm. Căn bệnh này cần uống thuốc đều mỗi ngày, kể cả khi huyết áp đã ổn.

Tuy nhiên, nhiều người bệnh như bà H. trên đây, thấy bệnh ổn định, huyết áp về ngưỡng bình thường, không đi khám lại, không uống thuốc tiếp. Người bệnh uống thuốc vài tuần hoặc vài tháng, đo thấy huyết áp xuống 120 - 130 mmHg thì nghĩ mình đã khỏi bệnh nên tự dừng thuốc. Sau một thời gian, huyết áp của họ lại tăng.

Với người có bệnh nền tim mạch, đặc biệt là rung nhĩ và tăng huyết áp, việc tuân thủ điều trị, tái khám đúng hẹn có ý nghĩa quan trọng trong kiểm soát nguy cơ biến chứng. Ảnh: AI

Trong khi đó, vị chuyên gia khẳng định trong đa số trường hợp, huyết áp trở về mức mục tiêu chính là vì thuốc đang có tác dụng, chứ không có nghĩa bệnh tăng huyết áp đã biến mất.

Việc không đi khám dù hết thuốc vì ngại, sợ phiền con cháu như bà H. không hiếm. Bác sĩ Mạnh cho biết từng gặp những trường hợp người cao tuổi tái phát bệnh, khi con cái hỏi mới phát hiện người bệnh đã hết thuốc nhiều ngày nhưng không nói với ai. Người bệnh thường giải thích rằng thấy các con bận rộn nên không dám nhờ đưa đi khám.

“Vì không muốn thành gánh nặng cho con cái, nhiều người cao tuổi thường có tâm lý tự xoay xở, cố chịu đựng hoặc giấu những bất thường về sức khỏe”, vị bác sĩ chia sẻ.

Khoảng trống trong chăm sóc sức khỏe người già ở nhà

Theo bác sĩ Mạnh, người cao tuổi có thể được chăm sóc khá đầy đủ về sinh hoạt nhưng lại thiếu người theo sát quá trình điều trị. Nhiều gia đình nghĩ rằng chỉ cần bố mẹ được ăn uống, tắm rửa, có người trò chuyện và hỗ trợ sinh hoạt là đủ. Tuy nhiên, việc theo dõi sức khỏe, nhắc uống thuốc, đưa đi tái khám và nhận biết những dấu hiệu bất thường cũng quan trọng không kém.

Người giúp việc có thể hỗ trợ ăn uống, vệ sinh, đi lại nhưng không phải lúc nào cũng đủ kiến thức để nhận biết người bệnh đã bỏ thuốc, quên lịch tái khám hay xuất hiện những dấu hiệu cảnh báo đột quỵ.

Với người có bệnh nền tim mạch, đặc biệt là rung nhĩ và tăng huyết áp, việc tuân thủ điều trị, tái khám đúng hẹn có ý nghĩa quan trọng trong kiểm soát nguy cơ biến chứng.

Bên cạnh đó, gia đình cần chú ý phát hiện những biểu hiện bất thường như yếu tay chân, méo miệng, nói khó hoặc thay đổi ý thức để người bệnh được xử trí sớm, tránh bỏ lỡ thời gian cấp cứu.

"Từ thực tế tiếp nhận các trường hợp trên, tôi cho rằng việc chăm sóc người cao tuổi cần được tổ chức bài bản hơn, không thể chỉ trông chờ vào người giúp việc hoặc sự quan tâm của con cái khi có thời gian. Gia đình cần có cách theo dõi cụ thể việc dùng thuốc, lịch tái khám và những thay đổi sức khỏe của cha mẹ, nhất là với người mắc bệnh mạn tính hoặc có nguy cơ đột quỵ", bác sĩ Mạnh chia sẻ.