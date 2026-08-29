Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Blood Pressure phân tích dữ liệu của hơn 15.000 người từ 65 tuổi trở lên. Họ được chia thành ba nhóm: ngủ ít hơn 6 giờ, ngủ từ 9 giờ trở lên và ngủ 6-8 giờ mỗi đêm.

Trong hơn 15.000 người tham gia, 7.000 người bị tăng huyết áp. Các tác giả nhận thấy nhóm ngủ từ 9 giờ trở lên không có mối liên hệ đáng kể với tăng huyết áp. Ngược lại, nhóm ngủ dưới 6 giờ có liên quan đến nguy cơ tăng huyết áp cao hơn.

Giấc ngủ liên quan thế nào đến huyết áp?

“Giấc ngủ cũng có thể đóng vai trò trong việc điều hòa huyết áp và các quá trình khác ảnh hưởng đến tim và mạch máu”, bác sĩ tim mạch Cheng-Han Chen (Mỹ) giải thích. Theo chuyên gia,, thời lượng và chất lượng giấc ngủ có thể trở thành những yếu tố hữu ích để bác sĩ đánh giá nguy cơ xuất hiện tăng huyết áp.

Ngủ quá ít có liên quan tới nguy cơ tăng huyết áp. Ảnh: AI

Tăng huyết áp là một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng nhất của bệnh tim mạch. “Theo thời gian, huyết áp cao có thể tạo thêm áp lực lên tim và làm tổn thương mạch máu, tăng nguy cơ gặp các vấn đề như đau tim và đột quỵ”, bác sĩ Chen nói.

Vì vậy, những thói quen sinh hoạt giúp phòng ngừa hoặc kiểm soát huyết áp cao đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Ưu tiên giấc ngủ chất lượng

Những người thường xuyên thức khuya để lướt mạng xã hội nên xem đây là lời nhắc để chú ý hơn đến giấc ngủ. Bác sĩ Chen khuyến nghị mọi người ưu tiên giấc ngủ chất lượng cao. Không chỉ thiếu ngủ, tình trạng ngủ chập chờn, thường xuyên trằn trọc cũng đáng lưu ý.

“Duy trì việc ngủ đủ và sâu một cách đều đặn là một phần quan trọng của lối sống lành mạnh cho tim mạch nói chung”, ông nói.

Nếu thường xuyên khó ngủ, liên tục tỉnh giấc vào ban đêm hoặc cảm thấy quá mệt mỏi vào ban ngày, bạn nên trao đổi với chuyên gia y tế.

Lưu ý tốt cho huyết áp

Theo bác sĩ Chen, giấc ngủ chỉ là một phần trong việc bảo vệ sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ tăng huyết áp.

Hoạt động thể chất thường xuyên, chế độ ăn tốt cho tim, duy trì cân nặng khỏe mạnh, tránh thuốc lá và kiểm soát căng thẳng đều có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Về chế độ ăn, chuyên gia khuyến nghị tăng cường thực phẩm giàu chất xơ và các nguồn protein nạc, đồng thời hạn chế natri, chất béo bão hòa và thực phẩm chế biến nhiều. Ngoài ra, bạn cần chú ý giảm tiêu thụ rượu bia bởi uống quá nhiều có thể làm tăng huyết áp.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý nghiên cứu trên chỉ cho thấy mối liên hệ giữa thời lượng ngủ ngắn và nguy cơ tăng huyết áp cao hơn, chứ chưa thể chứng minh thiếu ngủ trực tiếp gây tăng huyết áp. Dù vậy, những phát hiện trên cho thấy việc ngủ đủ giấc có thể quan trọng đối với trái tim hơn chúng ta vẫn nghĩ.