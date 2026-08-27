Tôi bị huyết áp cao có uống thuốc nhưng thi thoảng vẫn đau đầu. Tôi được mách dùng hoa hòe, liệu vị thuốc này có thực sự giúp hạ huyết áp không hay chỉ hỗ trợ cải thiện một số triệu chứng? (Hoàng Anh - Hà Nội).

Tiến sĩ Phạm Việt Hoàng - nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Hà Nội tư vấn:

Hoa hòe là vị thuốc quen thuộc trong Đông y, thường lấy phần nụ hoa phơi hoặc sấy khô. Theo Đông y, hoa hòe có tính hơi hàn, được dùng trong những trường hợp có biểu hiện liên quan đến can dương vượng, can hỏa như đau đầu, chóng mặt, mặt đỏ, bứt rứt.

Với người tăng huyết áp, kiểm soát huyết áp và chăm sóc hệ mạch, hoa hòe có thể được xem như một dược liệu hỗ trợ nhưng không thay thế chế độ ăn uống lành mạnh, vận động, theo dõi huyết áp và thuốc bác sĩ kê đơn.

Tuy nhiên, đau đầu, chóng mặt có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Người bệnh không nên tự quy các triệu chứng này cho tăng huyết áp hoặc sử dụng hoa hòe thay thế thuốc điều trị.

Ngoài ra, hoa hòe được sử dụng trong Đông y với mục đích hỗ trợ bảo vệ thành mạch, giảm tình trạng mạch máu dễ tổn thương. Dược liệu này cũng chứa các thành phần tự nhiên được quan tâm về khả năng chống oxy hóa và bảo vệ mạch máu.

Cách dùng hoa hòe pha trà

Nụ hoa hòe khô có thể dùng khoảng 5-10g/ngày. Khi pha, cho hoa vào ấm, tráng nhanh bằng nước ấm rồi bỏ nước tráng. Sau đó rót khoảng 400-500ml nước sôi, đậy kín và hãm trong 5-10 phút. Người trưởng thành khỏe mạnh nên bắt đầu với khoảng 5g hoa hòe khô/ngày.

Thời điểm phù hợp là sau bữa ăn khoảng 30 phút tới 1 giờ, có thể chia thành 1-2 lần trong ngày. Người dân nên hạn chế uống quá đặc vào buổi tối, đặc biệt ở người dễ tiểu đêm hoặc có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Lưu ý, người đang dùng thuốc hạ huyết áp không nên tự ý sử dụng hoa hòe với mục đích thay thuốc. Người bị huyết áp thấp cần thận trọng vì việc sử dụng dược liệu không phù hợp có thể làm huyết áp giảm thêm.

Người đang dùng thuốc ảnh hưởng đến quá trình đông máu hoặc có bệnh lý chảy máu nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

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