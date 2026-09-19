Lây bệnh lao da và nhiễm nấm

Ngâm chân đem lại cảm giác thư giãn thoải mái, cũng là một liệu pháp chăm sóc sức khoẻ trong y học cổ truyền khi làm đúng cách. Thế nhưng nếu dễ dãi, xuề xòa thì thau nước ngâm chân lại trở thành nguồn lây chéo bệnh. Ngoài ra, với một số đối tượng có bệnh lý nền thì phương pháp này cần hạn chế, thậm chí là chống chỉ định.

Mới đây, Thạc sĩ, bác sĩ Ngô Anh Tuấn – Khoa Da liễu – Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM đã tiếp nhận liên tiếp hai trường hợp là hậu quả điển hình liên quan tới ngâm chân làm đẹp, dưỡng sinh.

Bệnh nhân A. bị lây lan nấm da từ sau khi ngâm chân dưỡng sinh, làm móng tại một cơ sở chăm sóc sắc đẹp. Ảnh: BVCC





Trường hợp thứ nhất là một phụ nữ tên P.T.D., 30 tuổi, ngụ tại P. Tân Sơn Nhất. Chị D. hay ngâm chân trong nước ấm thảo dược, sau đó thì chà gót chân và cắt da, làm móng tại spa.

Sau một lần làm đẹp về, đầu ngón chân của chị này bắt đầu xuất hiện các nốt sưng đỏ, phập phồng, đau nhức. 3 tuần sau, các nốt đỏ này lan dần lên mu bàn chân, cẳng chân và các vùng da lành khác.

Thế nhưng bệnh nhân sợ bị kỳ thị về thẩm mỹ nên giấu giếm, ráng chịu đựng. Sau 3 tháng kể từ ngày bệnh khởi phát, các nốt đỏ này vỡ ra, rỉ dịch mủ vàng. Bệnh nhân còn chán ăn, sụt cân. Tới lúc này chị mới đi khám.

Bác sĩ Ngô Anh Tuấn đã cho chị D. làm sinh thiết da cùng các xét nghiệm vi sinh chuyên sâu. Kết quả xác định bệnh nhân bị lao da, phải điều trị theo phác đồ lao 6 tháng.

Trường hợp thứ hai là chị N.K.A., 45 tuổi, ngụ tại P. Chợ Lớn. Chị A. tới khám da trong tình trạng 2 bàn chân nổi những mảng hồng ban đỏ tươi, gồ ở viền, có nhiều mụn nước rỉ dịch. Không chỉ thế, móng chân bệnh nhân cũng dày sừng.

Bệnh nhân kể đã bị như vậy từ 3 tháng nay, xuất hiện triệu chứng trên từ khi ngâm chân, làm móng ở tiệm uốn tóc gần nhà.

Vì không đi khám sớm nên vùng da tổn thương của bệnh nhân còn lây lan ra khắp các vùng da lành trên người. Không chịu đựng nổi vì ngứa ngáy, tự ti về thẩm mỹ nên chị A. đành phải đến bệnh viện.

Bệnh nhân đã được chẩn đoán bị lây nhiễm nấm da, nấm móng. Bác sĩ đã cho toa thuốc kháng nấm cả đường uống lẫn bôi ngoài da.

Ai chống chỉ định với ngâm chân?

Theo Thạc sĩ, bác sĩ CKI Ngô Thị Hiếu Hằng, Bệnh viện Y học Cổ truyền TPHCM, ngâm chân vào nước thảo dược ấm giúp tán hàn, trừ thấp và giảm đau nhức xương khớp, giải tỏa căng thẳng.

Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với phương pháp ngâm chân nước ấm này. Bác sĩ Hiếu Hằng cho biết, gần đây đã tiếp nhận nữ bệnh nhân Đ.T.N.,52 tuổi, ngụ tại phường Xuân Hòa.

Bệnh nhân đến khám trong tình trạng suy giãn tĩnh mạch nặng ở cả hai chân. So với lần tái khám trước, bệnh tiến triển xấu đi rất nhiều dù bà N. vẫn đang dùng thuốc điều trị.

Bệnh nhân chia sẻ, nghe bạn bè chỉ dẫn nên bà thường xuyên đến spa ngâm chân thảo dược nước nóng với hy vọng giảm đau nhức. Tuy nhiên, chính nhiệt độ cao đã làm các mạch máu giãn nở mạnh hơn, khiến bệnh suy giãn tĩnh mạch ngày càng nghiêm trọng.



Trường hợp thứ hai là bà V. T. Q., 65 tuổi, ngụ tại phường Tân Định. Bà Q. đi khám vì đau nhức xương khớp, nhưng bác sĩ phát hiện trên bàn chân bệnh nhân có nhiều vết đỏ, trợt loét giống phỏng nhiệt. Khi hỏi ra, bệnh nhân mới chia sẻ bản thân có thói quen ngâm chân nước nóng hằng ngày.

Về trường hợp này, bác sĩ Hiếu Hằng giải thích, người bệnh tiền sử đái tháo đường lâu năm, bị tổn thương dây thần kinh ngoại biên, khiến khả năng cảm nhận nhiệt độ kém đi. Do không thấy đủ ấm, họ có xu hướng muốn tăng nhiệt độ nước dẫn đến phỏng da mà không hay biết. Vết thương do phỏng ở người đái tháo đường rất khó lành và dễ biến chứng nguy hiểm.





