Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận một bệnh nhân nam nhập viện cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng ở cả hai bàn chân. Người bệnh có tiền sử viêm da cơ địa nhiều năm, thường xuyên gặp các triệu chứng ngứa ngáy, khô da và bong tróc.

Thời gian gần đây, do tình trạng ngứa kéo dài, người bệnh đã nghe theo lời mách và tự ý sử dụng nước lá đun sôi để ngâm chân với hy vọng giảm ngứa và cải thiện tổn thương da. Tuy nhiên, do nước ngâm còn quá nóng và thời gian ngâm kéo dài, hai bàn chân của bệnh nhân đã bỏng nhiệt nghiêm trọng.

Khi nhập viện, vùng da hai bàn chân xuất hiện nhiều bọng nước lớn, da bong tróc thành từng mảng, một số vị trí chảy máu, gây đau rát dữ dội và hạn chế vận động. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị bỏng nhiệt trên nền da đã tổn thương do viêm da cơ địa, khiến nguy cơ nhiễm trùng tăng cao và việc điều trị trở nên phức tạp hơn.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, viêm da cơ địa là bệnh lý mạn tính, đặc trưng bởi tình trạng da khô, dễ kích ứng và ngứa kéo dài. Khi da tiếp xúc với nhiệt độ cao, hóa chất hoặc áp dụng các biện pháp điều trị không phù hợp, nguy cơ tổn thương da sẽ tăng lên đáng kể. Đặc biệt, trong thời tiết hanh khô như hiện nay, các triệu chứng của bệnh thường nặng hơn, gây nhiều khó chịu cho người bệnh.

Các bác sĩ khuyến cáo, người mắc viêm da cơ địa không nên tự ý áp dụng các phương pháp dân gian như ngâm nước lá đun nóng, đắp lá hoặc sử dụng thuốc bôi không rõ nguồn gốc. Những biện pháp này không chỉ không giúp cải thiện bệnh mà còn có thể khiến tình trạng viêm da nặng hơn, dẫn đến bỏng, nhiễm trùng da và nhiều biến chứng nguy hiểm khác.

Người bệnh cần thăm khám và điều trị theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa da liễu, tuân thủ phác đồ điều trị phù hợp để kiểm soát bệnh, tránh những rủi ro đáng tiếc do tự điều trị gây ra.

4 tốt, 5 nguy khi ngâm chân làm ấm 'trái tim thứ 2' Việc ngâm chân vào buổi tối mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe như cải thiện tình trạng xương khớp, chữa mất ngủ.

Bác sĩ tiết lộ 4 lợi ích lớn với sức khỏe của động tác nhón chân Chỉ một động tác rất đơn giản như nhón chân nếu thực hiện đều đặn mỗi ngày có thể mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho sức khỏe.