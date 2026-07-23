Theo Carscoops, công ty chuyên đấu giá xe hơi RM Sotheby's vừa công bố sẽ đưa lên sàn chiếc siêu xe Pagani Huayra Roadster đời 2024 mang tên "Executor". Mẫu siêu xe này được giới sưu tầm đặc biệt quan tâm khi là chiếc Huayra Roadster đầu tiên trên thế giới sử dụng hộp số sàn. Đây cũng là một trong những chiếc Huayra được cá nhân hóa nhiều nhất từng xuất xưởng tại thị trường Mỹ.

Huayra Roadster là dòng xe có số lượng sản xuất rất hạn chế với chỉ 148 chiếc trên toàn cầu, gồm 100 bản tiêu chuẩn, 40 bản Roadster BC và 8 chiếc Imola Roadster. Riêng chiếc Executor được chế tạo theo đơn đặt hàng của Vince Zampella - nhà phát triển trò chơi điện tử nổi tiếng, đồng sáng lập thương hiệu Call of Duty.

Đáng tiếc, Vince Zampella đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông tại bang California (Mỹ) vào cuối năm 2025 khi điều khiển một chiếc Ferrari 296 GTS. Sau khi chủ nhân qua đời, chiếc Huayra độc nhất này được đưa lên sàn đấu giá để tìm chủ sở hữu mới.

Điểm đặc biệt nhất của chiếc Executor nằm ở hệ truyền động. Thay vì hộp số tuần tự thường thấy trên Huayra, chiếc siêu xe được trang bị hộp số sàn Xtrac 7 cấp, trở thành Huayra Roadster đầu tiên của Pagani sở hữu "bàn đạp thứ ba".

Ngoại thất xe sử dụng lớp sơn sợi carbon màu xanh kết hợp các điểm nhấn màu Indaco Blue và trắng. Bên cạnh đó là hàng loạt chi tiết đặt riêng như cản trước thiết kế mới, cánh gió sau cố định, vây cá mập trên nắp động cơ và hốc hút gió trên nóc xe, tạo nên diện mạo khác biệt so với Huayra Roadster tiêu chuẩn.

Khoang lái tiếp tục mang đậm dấu ấn cá nhân với nội thất bọc da Black Mamba phối Indaco Blue, kết hợp nhiều chi tiết bằng titan và sợi carbon để trần. Đồng hồ công-tơ-mét cho thấy chiếc xe mới chỉ lăn bánh 53 dặm (khoảng 85 km), gần như ở tình trạng mới.

Về vận hành, siêu xe sử dụng động cơ V12 tăng áp kép 6.0L do Mercedes-AMG phát triển, sản sinh 846 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.049 Nm, truyền sức mạnh tới bánh sau thông qua hộp số sàn 7 cấp Xtrac.

Theo tem thông số còn dán trên kính xe, Executor có giá xuất xưởng lên tới 7,6 triệu USD (khoảng 200 tỷ đồng) theo tỷ giá hiện nay. RM Sotheby's ước tính chiếc xe sẽ được bán với mức giá từ 5-7 triệu USD (130-185 tỷ đồng), hứa hẹn trở thành một trong những thương vụ đấu giá siêu xe đáng chú ý nhất trong năm.

Một số hình ảnh của chiếc Pagani Huayra Roadster:

(Theo Carscoops)

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