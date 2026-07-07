Buổi ra mắt một mẫu xe mới luôn tạo ra áp lực không nhỏ đối với nhiều hãng xe, đặc biệt trong bối cảnh thị trường xe điện Trung Quốc đang cạnh tranh khốc liệt.

Tuy nhiên, với thương hiệu MG, mọi chuyện còn trở nên căng thẳng hơn khi màn livestream giới thiệu MG 07 - mẫu sedan điện mới bất ngờ kết thúc sớm, sau hàng loạt cáo buộc cho rằng thiết kế của xe “sao chép” các đối thủ.

MG 07 được nhiều người so sánh có thiết kế giống Porsche Taycan và Xiaomi SU7. Ảnh: SAIC

Sự việc xảy ra trong buổi phát sóng trực tiếp ngày 29/6, do ông Chen Cui, lãnh đạo bộ phận vận hành thương hiệu MG trực tiếp dẫn chương trình. Trong lúc trình bày về ngôn ngữ thiết kế của MG 07, phần bình luận của người xem liên tục đưa ra những so sánh gay gắt với các mẫu xe như Porsche Taycan và Xiaomi SU7.

Theo truyền thông Trung Quốc, ông Chen nhiều lần khẳng định MG 07 không sao chép bất kỳ chi tiết nào, song trước áp lực dư luận ngày càng lớn, vị lãnh đạo này đã tỏ ra xúc động và quyết định kết thúc buổi livestream sớm hơn dự kiến.

Tuy nhiên, MG không im lặng trước làn sóng chỉ trích. Theo Sina đưa tin, tại một cuộc họp báo sau đó, ông Chen Cui tiếp tục lên tiếng bảo vệ đội ngũ thiết kế, cho rằng nếu MG 07 có “sao chép” thì đó là sao chép chính DNA của MG. Ông dẫn chứng các đường nét mang phong cách fastback từng xuất hiện trên những mẫu xe lịch sử của hãng, tiêu biểu là MGB GT ra mắt từ năm 1965.

So sánh từ thiết kế bên hông giữa MG 07 và Porsche Taycan. Ảnh: Carscoops

Dù vậy, tranh cãi vẫn chưa lắng xuống. Trên thực tế, không khó để nhận ra vì sao MG 07 bị đặt lên bàn cân so sánh. Cụm đèn pha của xe mang nhiều nét tương đồng với Porsche Taycan, một số thiết kế mâm gợi cảm giác quen thuộc. Trong khi đó, dáng nhìn ngang và phần đuôi fastback lại khiến nhiều người liên tưởng đến Xiaomi SU7, mẫu sedan điện đang rất được ưa chuộng tại Trung Quốc.

Những điểm tương đồng này có thể chưa đủ để kết luận MG sao chép, nhưng rõ ràng chúng khiến hình ảnh MG07 kém nổi bật về cá tính. Ở góc độ rộng hơn, câu chuyện của MG 07 phản ánh áp lực chung mà các nhà thiết kế ô tô đang đối mặt trong kỷ nguyên xe điện.

Để tối ưu hiệu suất và tầm hoạt động, các mẫu xe điện ngày nay buộc phải tuân theo những nguyên tắc khí động học nghiêm ngặt như mũi xe thấp, thân xe mượt mà, tay nắm cửa phẳng, mái vuốt cong và đuôi fastback thon gọn. Khi tất cả cùng theo đuổi một mục tiêu, ranh giới sáng tạo ngày càng bị thu hẹp.

Cuối cùng, tranh cãi quanh MG 07 không chỉ là câu chuyện của riêng MG mà còn đặt ra bài toán lớn cho toàn ngành xe điện, đó là làm thế nào để tạo ra một mẫu xe vừa hiệu quả, vừa đủ khác biệt để không bị nhầm lẫn với đối thủ.

Theo Carscoops

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn tới Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!