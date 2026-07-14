Các đoạn video không ghi lại thời điểm cụ thể xảy ra va chạm mà chỉ cho thấy chiếc siêu xe bị hư hỏng nặng sau tai nạn. Theo truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra vào rạng sáng Chủ nhật trên Quốc lộ 5, trước cổng khu chung cư Fort View Apartments ở khu vực Jubilee Hills.

Xem video:

Thông tin ban đầu cho biết, chiếc Ferrari di chuyển với tốc độ cao trước khi tài xế mất lái, lao thẳng vào cổng ra vào của khu chung cư. Cú va chạm khiến phần đầu xe gần như biến dạng hoàn toàn, trong khi cổng khu dân cư cũng bị hư hỏng nặng.

Vụ việc thuộc thẩm quyền xử lý của đồn cảnh sát Film Nagar. Dù tai nạn xảy ra ở tốc độ cao, rất may không có thương vong.

Ban đầu, một số nguồn tin cho rằng tài xế đã rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, cảnh sát sau đó xác nhận đã tìm được người điều khiển phương tiện và tiến hành kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả cho thấy tài xế không vi phạm quy định về sử dụng rượu bia và cũng có giấy phép lái xe hợp lệ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo truyền thông địa phương, chủ khu chung cư không yêu cầu xử lý dân sự đối với tài xế dù cổng ra vào bị hư hỏng đáng kể. Danh tính chủ sở hữu chiếc Ferrari hiện chưa được công bố.

Chiếc xe gặp nạn được xác định là Ferrari Roma, mẫu coupe 2+2 của hãng xe Italy, sử dụng động cơ V8 tăng áp kép 3.9L, cho công suất 620 mã lực và mô-men xoắn 760 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Tại thị trường Ấn Độ, Ferrari Roma có giá khởi điểm khoảng 3,76 crore Rupee (tương đương gần 10,4 tỷ đồng, chưa gồm thuế và các chi phí lăn bánh).

Theo Cartoq



Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!