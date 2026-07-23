Vụ việc hai người đàn ông được phát hiện đã tử vong trong chiếc ô tô đỗ ven Quốc lộ 32 (Thanh Sơn, Phú Thọ) vào ngày 15/7 đang thu hút sự quan tâm của dư luận, đồng thời làm dấy lên nhiều băn khoăn về việc sử dụng chế độ lấy gió điều hòa khi ở trong xe.

Dù cơ quan chức năng chưa công bố nguyên nhân chính thức, nhiều chuyên gia kỹ thuật ô tô cho rằng đây cũng là vụ việc để người dùng nhìn lại một thói quen rất phổ biến nhưng thường bị bỏ qua.

Hai chế độ lấy gió rất khác nhau

Thực tế, hai chế độ lấy gió trong và lấy gió ngoài không chỉ quyết định khả năng làm mát của điều hòa mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng không khí trong cabin và sức khỏe người ngồi trên xe.

Theo kỹ sư ô tô Dương Trung Kiên, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ô tô Kiên Phong (Yên Hoà, Hà Nội), trên hầu hết các dòng xe hiện nay, hệ thống điều hòa có hai chế độ lấy gió vào cabin là gió ngoài và gió trong.

Hai chế độ này thường được hiển thị bởi một nút bấm hoặc cần gạt trên bảng điều khiển tap lô của xe.

Với chế độ gió ngoài, điều hòa hút trực tiếp không khí từ bên ngoài qua cửa hút gió ở phía trước xe, lọc qua màng lọc rồi đưa vào cabin. Không khí được làm mới liên tục, giàu oxy, giúp người lái tỉnh táo, hạn chế cảm giác ngột ngạt, say xe. Trong khi đó, chế độ lấy gió trong thực hiện tuần hoàn không khí có sẵn trong cabin, không đưa thêm từ bên ngoài vào.

Dù là lấy gió trong nhưng không khí cũng liên tục được đưa qua bộ lọc gió, nhờ vậy, ô nhiễm, bụi mịn, mùi hôi từ khu vực bên ngoài sẽ bị hạn chế đáng kể. Đồng thời, chế độ lấy gió trong giúp điều hòa làm mát nhanh hơn, giảm tải cho động cơ và tiết kiệm nhiên liệu đáng kể, nhất là vào mùa nóng.

Khi nào nên lấy gió trong, khi nào chuyển sang gió ngoài?

Theo kỹ sư Kiên, khi xe di chuyển qua khu vực nhiều bụi mịn PM2.5, khí thải hoặc thường xuyên bám sau xe tải, xe khách, việc bật chế độ lấy gió ngoài sẽ khiến không khí ô nhiễm liên tục đi vào cabin. Các hạt bụi siêu mịn có thể xâm nhập sâu vào phổi, ảnh hưởng đến sức khoẻ của hành khách.

Do vậy, trong đa số điều kiện như thời tiết và chất lượng không khí xấu, trời nắng nóng,... chế độ gió trong là lựa chọn an toàn hơn cho sức khỏe.

Với những quãng đường thoáng mát, rộng rãi và di chuyển với tốc độ cao, lái xe nên điều chỉnh sang chế độ lấy gió ngoài để có được không khí "tươi" vào cabin xe. Ảnh: Hoàng Hiệp

"Khi lái xe trong giờ cao điểm tại đô thị, xe thường phải di chuyển chậm, bám theo sau các phương tiện xả khói nhiều. Nếu mở gió ngoài, lượng khí thải độc hại có thể tràn vào xe, gây mùi khó chịu, cay mắt, thậm chí đau đầu. Thế nên tài xế nên bật gió trong khi đi phố, chạy qua khu vực ô nhiễm, công trình đang thi công, hoặc khi gặp mùi lạ ngoài đường", anh Kiên đưa ra lời khuyên.

Tuy nhiên, chuyên gia này cũng lưu ý không nên bật gió trong liên tục trong thời gian dài. Không khí trong cabin tuần hoàn quá lâu sẽ làm giảm lượng oxy, đồng thời CO2 tích tụ khiến người ngồi dễ mệt mỏi, buồn ngủ, say xe, còn tài xế sẽ giảm khả năng tập trung. Vì vậy, sau khoảng 20-30 phút, người lái nên chuyển sang chế độ lấy gió ngoài trong vài phút để bổ sung không khí mới.

"Nhiều tài xế đường dài khi mệt thường dừng xe, bật điều hòa rồi ngủ ngay trong cabin. Trong trường hợp này, cần chuyển sang chế độ lấy gió ngoài và hé cửa kính để không khí được lưu thông. Nếu tiếp tục sử dụng chế độ lấy gió trong trong thời gian dài, lượng oxy suy giảm khiến người ngủ rơi vào trạng thái lịm dần, thậm chí có nguy cơ tử vong", kỹ sư Kiên khuyến cáo.

Vệ sinh lọc gió thường xuyên giúp tăng hiệu quả cho hệ thống điều hoà của xe. Ảnh: Otohui

Ngoài ra, việc lựa chọn đúng chế độ lấy gió sẽ khó phát huy hiệu quả nếu lọc gió điều hòa không được bảo dưỡng đúng cách. Theo các chuyên gia giàu kinh nghiệm, lọc gió bẩn hoặc quá hạn sẽ làm giảm đáng kể khả năng ngăn bụi mịn, vi khuẩn và các tạp chất, khiến chất lượng không khí trong cabin đi xuống dù sử dụng gió trong hay gió ngoài.

Do vậy, bên cạnh thói quen sử dụng điều hòa hợp lý, người dùng nên kiểm tra, vệ sinh hoặc thay lọc gió định kỳ, thậm chí sớm hơn khuyến cáo nếu thường xuyên di chuyển trong môi trường ô nhiễm, để đảm bảo không khí trong xe luôn sạch và an toàn cho mọi hành trình.

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