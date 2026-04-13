Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, cập nhật kết quả hoạt động năm 2025, tiến độ triển khai chiến lược phát triển giai đoạn 2025 - 2030, kết quả kinh doanh quý I/2026 và thông qua các nội dung trọng yếu cho năm 2026. ACB cũng tiếp tục công bố song song Báo cáo thường niên 2025 và Báo cáo phát triển bền vững 2025.

2025: Tăng trưởng hài hòa giữa hiệu quả, an toàn và giá trị dài hạn

Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Hùng Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị ACB - cho biết năm 2025 là một năm nhiều biến động, khi kinh tế toàn cầu duy trì đà tăng trưởng khiêm tốn, nhu cầu vốn trong nước tiếp tục ở mức cao, tạo áp lực lớn lên thanh khoản và biên lợi nhuận của các tổ chức tín dụng. Trong bối cảnh đó, ACB đã lựa chọn một hướng đi mang tính chiến lược: chủ động chấp nhận hy sinh một phần lợi nhuận ngắn hạn để bảo vệ thị phần, hỗ trợ khách hàng và củng cố nền tảng phát triển dài hạn.

Nhờ định hướng đó, ACB tiếp tục kiểm soát chặt chất lượng tài sản, với tỷ lệ nợ xấu 0,97%, thuộc nhóm ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất ngành.

Quy mô tổng tài sản vượt mốc một triệu tỷ đồng, tăng 18,7% và vượt 4,2% kế hoạch; tăng trưởng huy động và phát hành giấy tờ có giá đạt 99% kế hoạch, trong khi tăng trưởng tín dụng đạt 102% kế hoạch.

Chiến lược 2025 - 2030: từ định hướng đến triển khai thực chất

Ngay trong năm đầu tiên, ACB đã triển khai 21 sáng kiến trọng điểm, đồng thời tái cấu trúc tổ chức, nâng cao năng lực nhân sự và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trên toàn chuỗi giá trị.

Song song đó, ngân hàng từng bước mở rộng hệ sinh thái thông qua kế hoạch thành lập công ty bảo hiểm phi nhân thọ, hướng đến đa dạng hóa nguồn thu và nâng cao năng lực phục vụ khách hàng theo hướng toàn diện hơn.

Một trụ cột khác của chiến lược mới là phát triển bền vững. Trong năm 2025, ACB tiếp tục hoàn thiện định hướng phát triển theo mô hình tạo giá trị chung (CSV), tập trung vào ba lĩnh vực ưu tiên là sức khỏe, giáo dục và môi trường. Những nỗ lực này tiếp tục được thị trường ghi nhận khi ACB duy trì vị thế trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam trong 10 năm liên tiếp và 9 năm liên tiếp được Forbes Việt Nam vinh danh là một trong những doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất.

Quý I/2026: bám sát kế hoạch, duy trì chất lượng tài sản và hiệu quả vận hành

Cập nhật tại Đại hội, ông Từ Tiến Phát - Tổng Giám đốc ACB - cho biết, kết quả kinh doanh quý I/2026 tiếp tục bám sát kế hoạch năm. Theo số liệu hợp nhất, lợi nhuận đạt gần 5.400 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng lợi nhuận khoảng 17% so với cùng kỳ.

Các chỉ tiêu vận hành chính tiếp tục duy trì ổn định. Tăng trưởng tín dụng đạt 3,2%, tăng trưởng huy động và phát hành giấy tờ có giá đạt 0,9%, tỷ lệ CASA đạt 22,9%, CIR ở mức 31,8%. Chất lượng tài sản tiếp tục là điểm sáng với tỷ lệ nợ nhóm 3 - 5 ở mức 0,96%, thấp hơn mức 0,97% của năm 2025 và tiếp tục nằm trong nhóm thấp của toàn ngành.

ĐHCĐ thông qua các nội dung trọng yếu cho năm 2026

Đại hội cũng thông qua kế hoạch lợi nhuận năm 2026 ở mức 22.338 tỷ đồng. Theo đó, ACB tiếp tục theo đuổi định hướng tăng trưởng thận trọng, gắn với chất lượng tài sản, an toàn vốn và hiệu quả hoạt động trong bối cảnh môi trường kinh doanh còn nhiều biến số.

Liên quan đến phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, ACB dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu vào cuối quý II/2026. Phần lợi nhuận giữ lại sẽ được ưu tiên để tăng cường vốn tự có, củng cố bộ đệm dự phòng và tạo thêm nguồn lực cho việc triển khai chiến lược phát triển giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, đại hội cũng thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ cổ tức năm 2025 bằng cổ phần phổ thông, phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm; đồng thời chấp thuận các nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, cũng như phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm.

Năm 2025 là năm thứ tư liên tiếp ACB phát hành độc lập Báo cáo phát triển bền vững, tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong chuẩn hóa công bố thông tin và quản trị theo thông lệ quốc tế. ACB cũng đã xây dựng chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 2026 - 2030, thành lập Ủy ban phát triển bền vững và hoàn thiện mô hình thực thi trách nhiệm xã hội theo hướng tạo giá trị chung cho cộng đồng, tập trung vào ba trụ cột: sức khỏe, giáo dục và môi trường.

Theo tài liệu công bố, số lượng chỉ số trọng yếu về phát triển bền vững được KPMG đảm bảo đã tăng lên 29 chỉ số, cao hơn năm trước. Các chỉ số mới gồm: tổng lượng giấy tiêu thụ trong năm, tổng lượng xăng tiêu thụ trong năm, tổng lượng dầu tiêu thụ trong năm, tổng lượng rác thải và rác thải nhựa thu gom được trong năm.

Bên cạnh đó, các dữ liệu liên quan đến tài chính xanh và xã hội vẫn tiếp tục được đảm bảo như là cam kết của ACB trong thúc đẩy tài chính bền vững và minh bạch công bố thông tin.

(Nguồn: ACB)