Tân Thống đốc chỉ đạo, các ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất

Chiều 9/4, tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Đức Ấn đã có cuộc họp đầu tiên với lãnh đạo 46 ngân hàng thương mại về lãi suất ngân hàng. Các ngân hàng đồng thuận cao trong việc giảm mặt bằng lãi suất thị trường để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Lãi suất ngân hàng hôm 10/4 ghi nhận các ngân hàng thương mại khối tư nhân dẫn đầu việc thực hiện giảm lãi suất huy động.

Tiếp nối VPBank và SeABank, một loạt ngân hàng thương mại vừa công bố giảm lãi suất huy động kể từ ngày 11/4. Tổng cộng, đã có 17 ngân hàng giảm lãi suất trong hai ngày, nhiều kỳ hạn hạ tới 1%/năm.

Đột xuất thanh tra Huy Thanh Jewelry, chuyển hồ sơ vi phạm hành chính sang cục thuế

Thanh tra NHNN Khu vực I mới đây đã thông báo Kết luận thanh tra đột xuất đối với Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Huy Thành (Công ty Huy Thành - thương hiệu Huy Thanh Jewelry).

Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Huy Thành bị Thanh tra NHNN Khu vực I xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng, đồng thời chuyển hồ sơ sang Thuế Thành phố Hà Nội.

Ngân hàng rao bán cùng lúc 3 khách sạn liên quan 1 tập đoàn

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hội An (VietinBank Hội An) vừa thông báo bán tài sản bảo đảm là 3 khách sạn ở Hội An, TP. Đà Nẵng.

Các khách sạn này là tài sản đảm bảo cho khoản nợ vay của hai doanh nghiệp có cùng một chủ sở hữu là Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Hoàng Hà Phát và Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Hoàng Anh Phát.

Bộ nói rõ đề xuất chi phí y tế, giáo dục được giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân

Liên quan đến chính sách thuế thu nhập cá nhân, thông tin tại họp báo thường kỳ quý I chiều 9/4, ông Lưu Đức Huy, Phó cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) cho biết, Bộ Tài chính đang xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương về dự thảo nghị định hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân.

Điểm mới đáng chú ý là quy định về giảm trừ chi phí y tế, giáo dục - đào tạo cho người lao động có thu nhập từ tiền công, tiền lương.

Mức giảm trừ chi phí y tế, giáo dục tối đa 47 triệu đồng/năm được đề xuất dựa trên số liệu chi tiêu thực tế và đang được lấy ý kiến hoàn thiện, trước khi Bộ Tài chính chỉnh lý, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị kiểm điểm lãnh đạo Xổ số Kiên Giang vì loạt vi phạm

Liên quan đến chuyên đề quản lý, sử dụng nguồn thu xổ số kiến thiết giai đoạn 2022-2024 của tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang), Kiểm toán Nhà nước kiến nghị UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân chủ tịch, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang.

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra 5 vấn đề trong quản lý, sử dụng nguồn thu xổ số kiến thiết tại Kiên Giang, đồng thời kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo doanh nghiệp liên quan.

Một ngân hàng nước ngoài bị Thanh tra NHNN phát hiện nhiều vi phạm

Chánh Thanh tra NHNN vừa ban hành Kết luận thanh tra số 10/KL-TTNH3 về việc thanh tra Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam (PBVN).

Kết luận thanh tra đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của PBVN trong quá trình hoạt động.

Chi tiết 108 doanh nghiệp vào diện kiểm tra chuyên ngành của Cục Thuế

Cục Thuế vừa ban hành Quyết định số 446 về kế hoạch kiểm tra chuyên ngành năm 2026 được triển khai, giao trách nhiệm tổ chức thực hiện cho Trưởng ban Kiểm tra.

Kế hoạch kiểm tra chuyên ngành năm 2026 của Cục Thuế tập trung vào 108 doanh nghiệp tại nhiều địa phương, trong đó có nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn và 6 ngân hàng thương mại.

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý trách nhiệm cá nhân để nợ đọng, thua lỗ tại Hancorp

Liên quan đến báo cáo tài chính, hoạt động quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2024 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP (Hancorp), Kiểm toán Nhà nước kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân và xem xét xử lý theo quy định.

Nhiều tồn tại trong quản lý công nợ, đầu tư vốn, chi phí dở dang, thu hồi nợ tại Hancorp và các đơn vị thành viên bị Kiểm toán Nhà nước chỉ rõ, yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định.

Nhân viên thu nợ ngân hàng không được chê ngoại hình, trí tuệ của khách

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động thu hồi nợ. Bộ Quy tắc này thống nhất về chuẩn mực và ứng xử trong hoạt động thu hồi nợ của các tổ chức tín dụng.

Theo đó, nhân viên thu hồi nợ không được chửi bới, la hét với những nội dung thiếu văn hoá hoặc nhận xét mang tính châm biếm, nhục mạ, chê bai ngoại hình, trí tuệ, thu nhập, nghề nghiệp,… của khách hàng.

Chứng khoán bùng nổ, VN-Index tăng gần 80 điểm sau loạt tin vui

Trong phiên giao dịch 8/4, sau khi đón nhận thông tin thị trường chứng khoán Việt Nam được xác nhận giữ nguyên lộ trình nâng hạng và Mỹ-Iran ngừng bắn trong 2 tuần, cổ phiếu lớn nhỏ trên 3 sàn chứng khoán Việt Nam đồng loạt tăng mạnh.

Chỉ số VN-Index tăng gần 76 điểm (+4,53%) trước khi bước vào phiên ATC trước khi đóng cửa tăng hơn 79 điểm lên 1.756,55 điểm. Thanh khoản đạt mức khá cao, 33,4 nghìn tỷ đồng trên HoSE.