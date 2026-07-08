Tài sản đấu giá là toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần ĐTK tại Công ty TNHH ĐTK Phú Thọ.

Doanh nghiệp này được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2600941468 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 17/6/2015, thay đổi lần thứ ba ngày 5/5/2017, địa chỉ tại Khu 1, xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ (nay là xã Thọ Văn, tỉnh Phú Thọ).

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là hơn 10,895 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần ĐTK là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực sản xuất trứng gà sạch, với sản phẩm mang thương hiệu Freskan+, từng được phân phối tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, phổ biến trước năm 2022.

Trong đó, Nhà máy Trứng gà sạch ĐTK Phú Thọ do Công ty TNHH ĐTK Phú Thọ vận hành, là nhà máy trứng gà sạch được giới thiệu có quy mô lớn nhất Việt Nam và lớn thứ 3 trên thế giới, được xây dựng trên diện tích hơn 42ha tại xã Tề Lễ, huyện Tam Nông (nay là xã Thọ Văn), tỉnh Phú Thọ.

ĐTK Phú Thọ được giới thiệu là nhà máy sản xuất trứng gà sạch quy mô lớn nhất Việt Nam và lớn thứ ba thế giới. Ảnh: ĐTK.

Theo thông tin doanh nghiệp công bố, nhà máy có quy trình vận hành tự động, khép kín trên dây chuyền công nghệ hiện đại nhập khẩu từ những quốc gia hàng đầu về nông nghiệp sạch như Mỹ, Nhật Bản, Israel.

Trước đó, tháng 9/2024, Vietcombank Chi nhánh Hà Nội đã thông báo đấu giá toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần ĐTK tại Công ty TNHH ĐTK Phú Thọ cũng với giá khởi điểm hơn 10,895 tỷ đồng.

Liên quan đến nhà máy sản xuất trứng gà sạch của Công ty TNHH ĐTK Phú Thọ, năm 2021, sau gần 2 năm không ai hỏi mua, Vietcombank Chi nhánh Hà Nội thông báo hạ giá tài sản là nhà máy sản xuất trứng gà sạch của Công ty TNHH ĐTK Phú Thọ từ 554 tỷ đồng xuống gần 273 tỷ đồng, để thu hồi khoản nợ gốc.

Cùng với đó, toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần ĐTK tại Công ty TNHH ĐTK Phú Thọ cũng được ngân hàng rao bán với giá khởi điểm 21,3 tỷ đồng.