Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Ba Đình (VietinBank Ba Đình) vừa thông báo bán khoản nợ có tài sản bảo đảm của Công ty CP Đầu tư Xuất bản Thiết bị Giáo dục Việt Nam.

Khoản nợ được rao bán là toàn bộ dư nợ vay của Công ty CP Đầu tư Xuất bản Thiết bị Giáo dục Việt Nam tại VietinBank Ba Đình.

Tổng dư nợ của công ty tính đến ngày 22/6/2026 là gần 86,29 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ gốc hơn 84,3 tỷ đồng, lãi trong hạn hơn 1,95 tỷ đồng, lãi phạt quá hạn gần 34,36 triệu đồng.

Tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 31, tờ bản đồ số 71, địa chỉ 781/A3 Lê Hồng Phong, phường Hòa Hưng, TPHCM (trước đây thuộc Phường 12, Quận 10), theo giấy chứng nhận cấp ngày 17/9/2015 và đăng ký sang tên cho Công ty CP Đầu tư Xuất bản Thiết bị Giáo dục Việt Nam ngày 13/11/2024.

VietinBank không công bố giá bán khởi điểm. Các đối tác có nhu cầu quan tâm liên hệ với đầu mối VietinBank Ba Đình để biết thêm thông tin.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) được thành lập vào tháng 7/2016, hoạt động trong các lĩnh vực xuất bản sách và các ấn phẩm giáo dục, cung ứng thiết bị giáo dục, dịch vụ thiết kế và chế bản sách, kinh doanh bán lẻ.

Vốn điều lệ ban đầu của doanh nghiệp là 33,3 tỷ đồng.

Công ty CP Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) là đơn vị tổ chức biên soạn, liên kết xuất bản, phát hành bộ sách giáo khoa (SGK) Cánh Diều - bộ SGK xã hội hóa đầu tiên của cả nước

Tham gia biên soạn, xuất bản bộ sách còn có 1 số nhà xuất bản khác.