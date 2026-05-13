Các tài sản bảo đảm được đấu giá gồm:

Tài sản 1 là Quyền sử dụng đất (QSDĐ) diện tích lên tới 142.914,5m2 (xây dựng nhà máy Tanifood Tây Ninh) và công trình xây dựng trên đất tại thửa đất số 363, tờ bản đồ số 60, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (nay là xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh).

Quyền sử dụng đất có thời hạn đến ngày 28/2/2067. Khu đất được Nhà nước miễn tiền thuê đất trong 15 năm, từ ngày 28/2/2017 đến ngày 28/2/2032.

Tài sản trên đất là Nhà máy Tanifood Tây Ninh, bao gồm 16 hạng mục đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu và 9 hạng mục chưa được cấp giấy chứng nhận.

Tài sản 2 là toàn bộ hệ thống dây chuyền máy móc thiết bị thuộc dự án “Nhà máy chế biến nông sản Tanifood Tây Ninh” được đặt tại Nhà máy Tanifood Tây Ninh của CTCP Lavifood.

Giá khởi điểm của tài sản là hơn 1.216 tỷ đồng. Trong đó, giá khởi điểm của tài sản 1 là gần 783 tỷ đồng, tài sản 2 là hơn 433 tỷ đồng.

Lavifood là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến nông sản. Đáng chú ý, doanh nghiệp này có liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Theo kết luận điều tra trong vụ án Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan được xác định đã mua lại cổ phần Lavifood. Sau thương vụ, doanh nghiệp này được bà Lan giao cho bà Trương Huệ Vân quản lý thông qua Tổng giám đốc Nguyễn Phi Long, người đứng tên sở hữu 31% cổ phần.

Liên quan đến đại án Vạn Thịnh Phát, Thi hành án dân sự TPHCM trước đó cũng thông báo sẽ bán đấu giá 3 ô tô hạng sang và hai chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan.