Các doanh nghiệp này có nhiều tài sản bảo đảm liên quan đến CTCP Quảng An I.

Khoản nợ thứ nhất là của Công ty TNHH Kim khí vật tư Thành Công tại Agribank Chi nhánh Tây Hồ.

Giá trị ghi sổ của khoản nợ tạm tính đến ngày 28/2/2025 là hơn 150,2 tỷ đồng.

Tài sản bảo đảm cho khoản nợ gồm: Quyền sử dụng đất diện tích 786m2 thuộc khu du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự cao cấp ven biển, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn (nay là phường Ngũ Hành Sơn), TP Đà Nẵng; 31 xe ô tô chở khách nhãn hiệu Hyundai, Daewoo, thuộc sở hữu của CTCP Quảng An I.

Giá khởi điểm của khoản nợ là 98,577 tỷ đồng.

Khoản nợ thứ hai là của Công ty TNHH Phát triển Thương mại và Vận tải du lịch Hà Nội tại Agribank Chi nhánh Tây Hồ.

Nhiều xe ô tô của CTCP Công nghiệp Quảng An I được dùng làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay của nhóm công ty. Ảnh: Công nghiệp Quảng An I.

Giá trị ghi sổ của khoản nợ tạm tính đến ngày 28/2/2025 là hơn 96,5 tỷ đồng.

Tài sản bảo đảm cho khoản nợ là 4 máy ép nhựa, 12 robot do Trung Quốc sản xuất, 1 quyền sử dụng đất ở diện tích 500,4m2 và tài sản gắn liền với đất tại khu du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự cao cấp ven biển, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn (nay là phường Ngũ Hành Sơn), TP Đà Nẵng.

Giá khởi điểm của khoản nợ là hơn 63,3 tỷ đồng.

Khoản nợ thứ ba là của Công ty TNHH Sản xuất Bao bì và Thực phẩm sạch tại Agribank Chi nhánh Tây Hồ.

Giá trị ghi sổ của khoản nợ tạm tính đến ngày 28/2/2025 là 121 tỷ đồng.

Tài sản bảo đảm cho khoản nợ gồm 5 xe ô tô chở khách nhãn hiệu Hyundai Universe 47 chỗ; quyền sử dụng đất ở diện tích 886,8m2 và tài sản gắn liền với đất tại khu du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự cao cấp ven biển, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn (nay là phường Ngũ Hành Sơn), TP Đà Nẵng.

Giá khởi điểm của khoản nợ là 78,67 tỷ đồng.

Khoản nợ thứ tư là của Công ty TNHH HLQ Trading Xuất nhập khẩu tại Agribank Chi nhánh Tây Hồ.

Giá trị ghi sổ của khoản nợ tạm tính đến ngày 28/2/2025 là hơn 97,3 tỷ đồng.

Tài sản bảo đảm cho khoản nợ là quyền sử dụng đất diện tích 870m2 tại khu du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự cao cấp ven biển, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn (nay là phường Ngũ Hành Sơn), TP Đà Nẵng.

Giá khởi điểm của khoản nợ là hơn 63,9 tỷ đồng.

Liên quan đến CTCP Công nghiệp Quảng An I, năm 2025, Agribank từng rao bán lô xe ô tô gần 100 chiếc của doanh nghiệp này.