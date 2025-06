Sáng 27/6, Quốc hội đã chính thức biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng, với 435/443 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 98,19%.

Thống đốc NHNN quyết định khoản vay đặc biệt

Luật Các tổ chức tín dụng mới sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 193 theo hướng Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quyết định cho vay đặc biệt có tài sản bảo đảm, không có tài sản bảo đảm đối với tổ chức tín dụng (TCTD) trong trường hợp TCTD bị rút tiền hàng loạt để chi trả cho người gửi tiền, hoặc trường hợp thực hiện phương án phục hồi, phương án chuyển giao bắt buộc của các TCTD đang bị kiểm soát đặc biệt.

Tài sản bảo đảm của khoản vay đặc biệt từ NHNN theo quy định của Thống đốc. Lãi suất cho vay đặc biệt là 0%/năm.

Theo luật cũ (năm 2024), việc cho vay đặc biệt thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Cấm thu giữ tài sản trái đạo đức xã hội

Luật mới bổ sung Điều 198a (quyền thu giữ tài sản bảo đảm), Điều 198b (kê biên tài sản của bên phải thi hành án đang được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho khoản nợ xấu) và Điều 198c (hoàn trả tài sản bảo đảm là vật chứng trong vụ án hình sự) vào sau Điều 198.

Theo đó, bên bảo đảm, người đang giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có nghĩa vụ giao tài sản bảo đảm kèm theo giấy tờ, hồ sơ pháp lý của tài sản bảo đảm cho TCTD, tổ chức mua bán, xử lý nợ để xử lý theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo đảm hoặc trong văn bản khác và quy định của pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

Trường hợp bên bảo đảm, người đang giữ tài sản bảo đảm không giao tài sản bảo đảm cho TCTD, tổ chức mua bán, xử lý nợ để xử lý thì TCTD, tổ chức mua bán, xử lý nợ được thu giữ tài sản bảo đảm.

Luật Các TCTD (sửa đổi) có hiệu lực từ 15/10/2025. Ảnh: Nam Khánh.

TCTD, tổ chức mua bán và xử lý nợ có quyền thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu khi đáp ứng các điều kiện sau: Việc thu giữ được quy định tại Bộ luật Dân sự; hợp đồng bảo đảm có thỏa thuận rõ ràng rằng bên bảo đảm đồng ý cho bên nhận bảo đảm được quyền thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu;

Đồng thời, tài sản bảo đảm không đang là đối tượng tranh chấp trong vụ án đã được thụ lý tại Tòa án có thẩm quyền; tài sản không bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, không bị kê biên hoặc áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án theo quy định pháp luật; không thuộc trường hợp bị tạm đình chỉ xử lý theo quy định pháp luật về phá sản và các điều kiện khác theo quy định pháp luật có liên quan (nếu có).

Trước khi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, TCTD, tổ chức mua bán, xử lý nợ phải thực hiện thủ tục công khai thông tin về tài sản bảo đảm được thu giữ, lý do thu giữ (đối với tài sản bảo đảm là bất động sản cần thực hiện trước ít nhất 15 ngày).

UBND cấp xã và cơ quan công an cấp xã - nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện việc bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong quá trình thu giữ tài sản bảo đảm.

Trường hợp bên bảo đảm không hợp tác hoặc không có mặt theo thông báo của TCTD, tổ chức mua bán, xử lý nợ, đại diện UBND cấp xã nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm tham gia chứng kiến và ký biên bản thu giữ tài sản bảo đảm.

Trong quá trình thu giữ tài sản bảo đảm, TCTD, tổ chức mua bán, xử lý nợ, tổ chức được ủy quyền thu giữ tài sản bảo đảm theo quy định tại khoản này không được áp dụng các biện pháp vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội.

Tài sản của bên phải thi hành án đang được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho khoản nợ xấu được xử lý theo quy định về thi hành án dân sự, nếu hợp đồng bảo đảm được ký kết và phát sinh hiệu lực sau thời điểm bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật; không liên quan đến việc thi hành bản án, quyết định về cấp dưỡng, bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và có sự đồng ý bằng văn bản của TCTD, tổ chức mua bán và xử lý nợ.

Đối với vật chứng trong vụ án hình sự là tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu, sau khi hoàn tất thủ tục xác định chứng cứ và xét thấy việc hoàn trả không ảnh hưởng đến việc xử lý vụ án và thi hành án hình sự, cơ quan tiến hành tố tụng có thể hoàn trả tài sản đó theo đề nghị của bên nhận bảo đảm là TCTD, tổ chức mua bán và xử lý nợ, nếu hợp đồng bảo đảm có thỏa thuận về việc bên bảo đảm đồng ý để bên nhận bảo đảm thu giữ tài sản khi xảy ra việc xử lý tài sản bảo đảm theo quy định.

Luật Các TCTD (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2025.