Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận (VietinBank Bình Thuận) vừa thông báo kết quả lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá khoản nợ của 3 khách hàng gồm:

CTCP Sản xuất Zirconium và Titanium Hưng Thịnh, giá khởi điểm của khoản nợ là hơn 118,4 tỷ đồng; CTCP Khoáng sản và Thương mại Sao Mai, giá khởi điểm của khoản nợ là gần 23,6 tỷ đồng; và khoản nợ của ông Phan Thành Muôn, giá khởi điểm hơn 32,6 tỷ đồng.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (số 6 Nguyễn Tất Thành, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) là đơn vị được lựa chọn tổ chức đấu giá.

Đáng chú ý, ông Phan Thành Muôn là Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh (gọi tắt là Công ty Hưng Thịnh). Cả hai doanh nghiệp trên đều thuộc hệ sinh thái Công ty Hưng Thịnh.

Cuối tháng 3/2026, VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Phan Thành Muôn, người sở hữu Công ty Hưng Thịnh và hơn 20 người khác trong vụ án khai thác trái phép gần 460.000 tấn quặng titan, trị giá hơn 1.500 tỷ đồng. Vụ án đang chuẩn bị được đưa ra xét xử tại TAND TPHCM.

Hưng Thịnh có nhiều công ty thành viên, trong đó có CTCP Sản xuất Zirconium và Titanium Hưng Thịnh (Công ty HTZT).

Theo cáo trạng, năm 2020, Công ty HTZT được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép khai thác titan lộ thiên tại mỏ Sao Mai (tỉnh Bình Thuận cũ), công suất 24.000 tấn khoáng vật mỗi năm, thời hạn đến cuối năm 2024.

Tuy nhiên, ông Muôn đã chỉ đạo thuộc cấp khai thác vượt phạm vi cấp phép, khai thác quá độ sâu, đồng thời vượt công suất suốt nhiều năm.

Từ năm 2020 đến giữa 2024, doanh nghiệp chỉ kê khai khoảng 101.000 tấn, trong khi thực tế khai thác hơn 559.000 tấn, chênh lệch khoảng 460.000 tấn.

Trong vụ án này, ông Muôn bị truy tố về các tội: Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ.