VietinBank Hà Giang đang lựa chọn tổ chức thẩm định giá khoản nợ của Công ty TNHH Trung Linh Phát (TLP Petro), với tổng nghĩa vụ nợ hơn 1.123 tỷ đồng tính đến ngày 28/9/2026.

Kết quả định giá sẽ được dùng làm cơ sở xác định giá khởi điểm để đấu giá khoản nợ.

Công ty TNHH Trung Linh Phát (TLP Petro) từng là doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, được thành lập năm 2009, địa chỉ tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, do ông Trần Văn Dân là người đại diện pháp luật.

Tính đến hết ngày 28/9/2026, tổng nghĩa vụ nợ của Trung Linh Phát tại VietinBank Hà Giang xấp xỉ 1.123 tỷ đồng.

Tài sản bảo đảm là 4 quyền sử dụng đất thuộc sở hữu của Trung Linh Phát, bao gồm:

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Tân Quang, tỉnh Tuyên Quang (địa chỉ cũ: thôn Ngần Hạ, xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang);

Tài sản gắn liền với đất tại xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang (địa chỉ cũ: Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang);

Tài sản gắn liền với đất tại xã Khánh Thiện, tỉnh Ninh Bình (địa chỉ cũ: xã Khánh Lợi, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình);

Quyền sử dụng đất diện tích 407,1m2 thuộc sở hữu của bà Nguyễn Thị Sáu tại số 141 Hai Bà Trưng, phường Xuân Hòa, TPHCM.

Ngoài ra, tài sản bảo đảm còn bao gồm các hàng tồn kho (xăng dầu các loại); quyền tài sản, quyền phải thu phát sinh từ các hợp đồng kinh tế thuộc sở hữu của Công ty TNHH Trung Linh Phát.

Tài sản bảo đảm còn bao gồm 6 sổ tiết kiệm có kỳ hạn do Ngân hàng MB chi nhánh Ninh Bình phát hành, thuộc sở hữu của bà Phạm Thị Linh.

Trong khi đó, VietinBank cũng đang tiếp tục xử lý một khoản nợ lớn khác của Công ty Cổ phần Đại Kim.

VietinBank Chi nhánh Đông Anh vừa thông báo bán đấu giá khoản nợ lần 5 của Công ty Cổ phần Đại Kim (Tập đoàn GFS), địa chỉ số 2, đường Kim Giang, phường Khương Đình, TP. Hà Nội, do bà Nguyễn Hồng Hạnh làm Chủ tịch HĐQT.

Dư nợ của Công ty Đại Kim tạm tính đến hết ngày 11/8/2026 là gần 624,9 tỷ đồng, trong đó nợ gốc 440,5 tỷ đồng, nợ lãi gần 184,4 tỷ đồng.

Tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất 7.220,9m2 và tài sản gắn liền với đất có địa chỉ tại: Lô C/D13 Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội, thuộc sở hữu của CTCP Quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất.

Tài sản thế chấp còn bao gồm hàng tồn kho hình thành từ vốn vay do VietinBank tài trợ; Quyền đòi nợ và thụ hưởng số tiền đòi nợ, quyền yêu cầu hoàn trả tiền ứng trước, tiền phạt vi phạm, tiền bồi thường thiệt hại và thụ hưởng số tiền này; lợi ích các khoản bồi hoàn của bên thế chấp hình thành từ vốn vay do VietinBank tài trợ.

Giá khởi điểm của khoản nợ là 484,7 tỷ đồng.