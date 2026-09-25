Agribank Chi nhánh Sông Hồng (Agribank Sông Hồng) vừa thông báo bán đấu giá tài sản là một xe ô tô nhãn hiệu Mercedes-Benz S350, biển kiểm soát 29A-068.98 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô do Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội cấp ngày 7/6/2014 cho bà L.T.H.T.

Đây là tài sản kê biên được đưa ra bán đấu giá để bảo đảm thi hành án dân sự, theo biên bản giao, nhận tài sản thi hành án ngày 18/5/2026 được ký giữa bà L.T.H.T. và cơ quan Thi hành án.

Giá khởi điểm của chiếc xe là gần 152,3 triệu đồng.

Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản (nếu có). Người trúng đấu giá có trách nhiệm chi trả các khoản này.

Tài sản hiện được lưu giữ tại trụ sở Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.

Trong khi đó, tại ngân hàng MSB, nhà băng này đang tìm đối tác tổ chức bán đấu giá tài sản gồm 1 căn hộ chung cư và 2 quyền sử dụng đất tại Gia Lai (Bình Định cũ) để thu hồi khoản nợ của Công ty cổ phần HBC Hưng Việt QN, một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

Các tài sản này đều đứng tên ông Ngô Trần Vui. Tổng giá khởi điểm của 3 tài sản là 16,62 tỷ đồng.

Đáng chú ý, vào cuối năm 2025, SHB từng yêu cầu ông Ngô Trần Vui bàn giao một loạt tài sản bảo đảm do ông đứng tên để ngân hàng xử lý, thu hồi khoản nợ của HBC Hưng Việt QN.

Tài sản bảo đảm cho khoản vay của doanh nghiệp tại SHB gồm 12 phương tiện vận tải và 3 bất động sản là các căn hộ tại chung cư Thịnh Phát và chung cư Phú Tài Residence tại phường Quy Nhơn, Gia Lai.